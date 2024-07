Eric del Castillo será sometido a cirugía tras una fuerte caída

El actor Eric del Castillo está enfrentando complicaciones médicas debido a dolores persistentes que le impiden permanecer de pie por largos periodos de tiempo. Recientemente reveló que estos malestares son consecuencia de una caída sufrida hace varios años, por la cual ahora necesitará someterse a una nueva operación en la espalda.

En 2021, durante una visita a la casa de su hija Verónica, Eric tuvo un accidente que resultó en una fisura en un hueso y una herida en la frente, requiriendo atención médica inmediata. Si bien en aquel momento tranquilizó a sus seguidores explicando que no había sido un tema grave, ahora parece que está experimentando las secuelas de lo sucedido.

En un encuentro con la prensa, el actor de "Lo que la vida me robó" explicó que sus afecciones actuales son provocadas por la ruptura de dos tornillos que le fueron colocados en un procedimiento anterior en la espalda: "Tengo un problema. Me operaron de la espalda hace tiempo. Me caí en la casa de mi hija Verónica y se me rompieron dos tornillitos. Entonces me causan dolor", comentó el actor.

Eric explicó que su próxima intervención no será complicada e inclusó tendrá tiempo para cumplir con sus compromisos profesionales antes de ingresar al quirófano, pues recordemos que participa en las grabaciones de un melodrama: "No es tan terrible, pero me duele cuando estoy de pie. Afortunadamente, la producción (de "Mi amor sin tiempo) me cuida mucho", añadió.

El actor también aprovechó para agradecer el apoyo continuo de sus colegas en el set, quienes le proporcionan sillas para descansar cuando lo necesita.

Actualmente, Eric de 89 años, tiene planeado viajar a Los Ángeles, California, para visitar a su hija Kate, y posteriormente regresar a México para hospitalizarse y someterse a la operación necesaria.

Hasta el momento, ni Kate del Castillo ni Verónica del Castillo han hecho declaraciones públicas respecto al estado de salud de su padre.