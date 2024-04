Eric del Castillo sufrió un accidente durante las grabaciones de "Vivir de amor"

Durante las grabaciones de la telenovela "Vivir de amor", el primer actor Eric del Castillo se vio involucrado en ua situación incómoda al sufrir un fuerte accidente en su mano.

En declaraciones compartidas por el periodista Eden Dorantes, en Youtube, el actor explicó algunos detalles sobre el incidente, revelando que ocurrió mientras se desarrollaba una escena de pelea entre los personajes interpretados por Emmanuel Palomares y Juan Diego Covarrubias.

Del Castillo recordó cómo un cuadro desprendido de la pared golpeó su mano, causando la lesión. En medio de la situación, repasó el momento en que la sangre comenzó a brotar y tuvo que ser atendido de inmediato por los paramédicos de Televisa. "Se espantaron porque me salió un chorro de sangre", comentó, agregando con humor que preguntó a sus colegas, que en ese momento estaban presentes: "'No se me cayó el dedo, ¿verdad?', para generar un poco de alivio en el ambiente.

Aunque la herida parecía significativa, el actor dijo que, sorprendentemente, no requirió sutura.

Por otra parte, haciendo referencia a los riesgos inherentes a su profesión, mencionó que ha experimentado varios percances similares a lo largo de su carrera.

Del Castillo expresó su frustración ante la interrupción de la producción debido a situaciones como esta, pero también reconoció el apoyo y las atenciones recibidas por parte del resto de los actores.

Eric Del Castillo ensaya para personificar a Dios en teatro. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

Eric del Castillo se tomará un descanso

A pesar del cansancio acumulado durante la filmación del melodrama, manifestó su satisfacción por el trabajo realizado y el compañerismo en el set. No obstante, señaló que se tomará un descanso.

En cuanto a la posibilidad de retirarse, a sus 89 años, el actor declaró su intención de seguir trabajando, pues considera que de lo contrario se sentiría desorientado.

"No sé cuánto aguante más de tiempo, pero cuando Dios quiera me iré. No quiero amolar al productor con el que esté en ese momento. No he pensado retirarme, no, no no”, concluyó.