Exaltar el legado musical latinoamericano es el objetivo de Mar María y Carlos Vallarino con su proyecto Entre Panas, sin dejar de lado sus carreras como solistas.

Los panameños, que regresan a México para su segunda experiencia con el público nacional el próximo 29 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional, ven en su país una de las mayores bendiciones que puede tener un músico.

“Con el tiempo que estamos viviendo, de tensiones en el mundo, la identidad, más allá de la bandera, del continente o de ser hispanohablante, es también llevar estos ritmos que son la columna vertebral de nuestra América completa. Es un acto incluso de rebelión”, dice Carlos Vallarino.

Con Identidad

El par de amigos optó por salir de la tendencia comercial que se ha instaurado en la industria musical con el reggaetón, para buscar su propia senda entre afrobeats, cumbia e incluso bossa nova.

“Apostar a lo que uno cree, a lo que uno es. No digo que apostar a un género como el reggaetón esté mal, pero si esa es tu identidad, tu esencia, pues súper. Nosotros crecimos en un país como Panamá, que está tan lleno de ritmo; no es raro estar expuesto a todo”, comenta.

El músico explica que haber crecido en un país como Panamá, al ser un crisol de razas, es al mismo tiempo como una visa exprés para hacer lo que sea en la música.

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“El reggaetón empieza aquí, el reggae en español. Nosotros cantamos, pero también nos gusta el boom, boom; es como hacer bossa nova. También tengo una salsa, una timba. María tiene afrobeat, otro sonido también dentro de su propuesta”, reflexiona.

Aunque han realizado la mayor parte de sus carreras por separado, estos dos músicos decidieron unirse creativamente después de compartir una amistad de varios años. Esa conexión los ha llevado, por ejemplo, a uno de los escenarios del Vive Latino 2026.

“Somos mejores amigos y hemos conectado muy bien. Aunque él tenga su proyecto y yo el mío, siempre nos encontramos para hacer música. Tener esta oportunidad y que se nos haya dado juntos es algo de resaltar en nuestra carrera”, comparte María.

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