Laura Flores no sabe por qué terminó su relación amorosa Lalo Salazar, el periodista se alejó y la bloqueó de todos lados después de que la actriz sufrió un ataque de hipoglucemia, una condición en la que el nivel de glucosa (azúcar) en la sangre cae por debajo de lo normal.

Laura cayó en depresión tras no entender la reacción que tuvo su expareja cuando estando juntos ella sufrió de hipoglucemia, cree que lo espantó y que por ello él decidió alejarse, pero lo hizo para siempre y sin dar explicaciones.

Lo que ocurre cuando alguien padece hipoglucemia es: Palidez, temblores, sudoración, hambre o náuseas, latidos cardíacos irregulares o acelerados, fatiga o debilidad, irritabilidad o ansiedad, dolor de cabeza, mareos o aturdimiento, dificultad para concentrarse y hormigueo o entumecimiento en labios, lengua o mejillas.

Laura sufrió sobre todo hambre, por lo que le pidió a Lalo que necesitaba comer ¡ya!, entonces, él le dijo: "sí, pero no me grites", ella se disculpó por haber levantado la voz, después Lalo se fue, no le contestó mensajes, llamadas y la bloqueó de todos lados.

Así lo contó la artista de 61 años en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, y entre lágrimas confesó lo mal que la hizo sentir esa conducta de Lalo.

"Eso es lo que me dolió, sentí una caída libre y eso me mandó a la depresión".

Flores enfatizó que ella no es una víctima y Lalo no es el villano, simplemente son reacciones que cada quién tiene ante cierta situación.

Por el momento Laura Flores no cree en el amor ni está lista para volverse a enamorar. La actriz se muestra vulnerable al hablar de su ruptura amorosa con Lalo Salazar. Foto: "De Primera Mano".

"Pensé que podía encontrar un lugar muy bonito para mi, para mi corazón, pero no sucedió; tampoco es que sea la víctima , aquí no hay malvados", especificó mientras se retiraba las lágrimas del rostro.

"Me sorprendió muchísimo que fui bloqueada , no tengo acceso y no sé qué pasó; fui algo inesperado, me sentí en caída libre".

Laura Flores y Lalo Salazar se reencuentras, tras 22 años de conocerse, y se dan una oprtunidad en el amor. Foto: Instagram

Lalo Salazar inspiró a Laura Flores para escribir una canción

Laura Flores admite que tocó fondo y que no le da pena mostrarse vulnerable, pues eso corresponde a la transparencia con la que siempre se ha manejado, pues dijo, que podría fingir que todo está bien, así como lo hacen varios famosos, pero no es su caso.

Confesó que a Lalo le escribió muchas cosas lindas que nunca pudo ver, así como una canción que lanzará próximamente, ella escribió la letra y se la mandó a su director musical, le pidió que le pusiera la música, pues en ese momento ella no podía hacerlo.

Aprovechó las pantallas para mandarle un mensaje a su ex Lalo Salazar:

"Alguien que lo amaba de verdad era yo y si él se quiso ir está bien, no todo mundo está dispuesto a recibir ese amor, a lo mejor te rebasó, te asustó, no sé, muchas cosas", expresó.

Laura Flores dejó claro que su noviazgo con el periodista de 60 años no era sólo para tener una relación física, era con el corazón.

