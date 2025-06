Cuando Laura Flores dio a conocer que su relación con Lalo Salazar había terminando, afirmando que fue él quien tomó la decisión, no precisó cuál fue el motivo de la ruptura. Ahora, a una semana de la noticia, ha surgido el rumor de que el reportero se sintió asustado por la forma en que la actriz estaba tomando su noviazgo.

Luego de tres meses de un vertiginoso noviazgo, la pareja dio por terminada su relación, generando decepción en sus fans que pronosticaban que su historia de amor se prolongaría en un lapso mucho más duradero, debido al compromiso que ambos afirmaban tener por el otro.

Con la incógnita de qué habría denotado la separación, la revista "TVNotas" acaba de publicar una nota relacionada con el aparente motivo.

La publicación explica que fue una aparente amiga de Laura Flores quien les contó acerca de la situación en que se encontraban los novios, días previos a la ruptura.

La fuente contó que, si bien, fue Salazar el primero en dar el paso e invitarla a salir, la forma tan entregada en que es la actriz provocó que, en muy poco tiempo, se sintiera porfundamente enamorada del comunicador.

"Lau estaba enamorándose mucho y, Eduardo, es más de llevar los procesos y etapas a su tiempo", es una de las declaraciones que publicó la revista.

Aparentemente, la entrega de la actriz habría generado un sentimiento de apremio en Lalo, debido a dos reacciones específicas que son mencionadas en la nota de "TVNotas".

Una de ellas, -reveló la fuente- fue cuando Laura habría mencionado a Salazar la idea de casarse, lo que lo habría desencajado, debido al corto tiempo que llevaba su relación, aunado al hecho de que, se divorcio hace, relativamente, poco.

"Hace un par de semanas le sugirió a Eduardo que por qué no se casaban; mi Lau se ilusiona muchísmo, ella, cuando se enamora, no se anda con medias tintas, no en vano por eso lleva cinco matrimonios", prosiguió la fuente.

Pero el detonante de la ruptura -según cuenta- fue una presunta escena de celos que Flores habría hecho el reportero de Televisa, lo que habría producido que él le pidiera que, sin terminar la relación, fueran a un ritmo más precavido.

Sin embargo, la sugerencia de Lalo, generó la indignación de la actriz por lo que, impulsivamente, habría dado a conocer en redes sociales que habían terminado, aún eso no había sucedido todavía.

"Hubo algunos problemas de celos y él le había pedido espacio, que analizar muy bien si seguir juntos es lo correcto, en ese momento fue que Lau publicó su comunicado de separación, sin esperar bien a ver qué ocurría; Laura se dio cuenta que, tal vez, se había precipitado, por eso borró el mensaje, además, porque a Eduardo tampoco le habría agradado".

