Cancelan eventos culturales en Jalisco tras operativo federal que desató la violencia en el estado

La "farsa" de los Therians y el despido de Marx Arriaga, en los memes de la semana

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

Selena: el micrófono con lipstick

Mi lucha: la estafa del odio

“La tierra no es un botín de guerra, nos pertenece a todos”: entrevista con Delcy Morelos

Aunque el termómetro de la Ciudad de México descendía durante la tarde, el Autódromo Hermanos Rodríguez ardía en lentejuelas, telas ligeras y banderas de colores que avanzaban hacia las puertas de acceso.

El último día del no empezó dentro de los escenarios: comenzó en las banquetas, en los puestos improvisados de glitter, en las manos que trenzaban cabellos y en las mochilas que aún guardaban los recuerdos de dos jornadas previas.

Desde la puerta 15 se distinguía la silueta de un juego mecánico en el que, suspendidos en el cielo nublado, los asistentes giraban como si la fiesta estuviera allá arriba. En el suelo, algunos avanzaban con piñatas de alebrijes, mientras otros sacaban chamarras que hasta ese momento habían permanecido ocultas en mochilas.

Las filas serpenteaban con paciencia mientras, poco a poco y tras pasar una breve inspección, se les permitía el ingreso a los asistentes. Había quienes llegaban con la energía intacta y quienes cargaban el cansancio ya de dos días de desvelo.

A través de las rejas, los escenarios ya encendidos dejaban ver columnas de fuego y pantallas en prueba de luz.

¿Qué esperar del domingo en EDC?

El cierre del festival electrónico en el Autódromo Hermanos Rodríguez concentra a varios de los nombres más esperados del cartel internacional, distribuidos en tres de sus escenarios principales:

KineticFIELD: Anyma, John Summit, Steve Angello, Kevin de Vries CircuitGROUNDS: Zedd, ISOxo, GRiZ NeonGARDEN: Jamie Jones, Dennis Cruz, Ben Sterling

El último día del EDC suele extender la energía hasta la madrugada, con shows que combinan visuales monumentales, pirotecnia y house, techno y EDM.

