Prime Video quiere seguir siendo un referente en el entretenimiento en México y lo que resta del año y el próximo ya tienen planeadas nuevas producciones mexicanas, estrenos globales y hasta acuerdos deportivos históricos.

Desde comedias irreverentes y adaptaciones literarias, hasta la primera gran película de acción hecha en México para la pantalla grande, Prime Video quiere ser la casa del cine, la risa y el deporte en tu pantalla.

En su primer Amazon Upfront en México, uno de los anuncios más celebrados fue la confirmación de la segunda temporada de "Nadie Nos Va a Extrañar", el dramedy ambientado en los 90 que conquistó a la audiencia con un grupo de nerds que buscan su lugar en la prepa.

También hubo espacio para el humor con "La Oficina", la versión mexicana del famoso formato británico "The Office". La historia se situará en Aguascalientes y mostrará los enredos de una empresa jabonera liderada por un jefe incapaz de dirigir. El proyecto estará en manos de Gaz Alazraki y Marcos Bucay, con estreno previsto para 2026.

La comedia se completará con "LOL: Buscando Talento", spin-off del exitoso reality conducido por Eugenio Derbez, Adal Ramones, Michelle Rodríguez y “El Capi” Pérez. El equipo recorrió varias ciudades del país en busca de comediantes que después saltarán directo a la octava temporada de LOL: Last One Laughing México, que promete ser la más salvaje de todas.

Omar Chaparro protagoniza “Venganza”, el nuevo blockbuster mexicano

El cine también brilló en el Upfront con "Venganza", la primera película de acción a gran escala producida por Amazon MGM Studios en México, protagonizada por Omar Chaparro, Alejandro Speitzer y Paola Núñez.

“De niño era fanático de Rambo, incluso llegué a decir que me llamaba Omar porque al revés era Rambo. Venganza es un reto hermoso y deseo que sea la puerta para que México produzca el cine de acción que tanto consumimos”, mencionó Omar Chaparro en el evento.

La cinta se estrenará en febrero de 2026 en salas de Cinépolis antes de llegar a streaming, un movimiento que busca conquistar tanto al público de cine como al de plataformas digitales.

Prime Video revela sus próximos estrenos globales

Aunque el enfoque principal estuvo en México, Prime Video no dejó fuera su slate global. Próximamente, llegarán estrenos como Juego Sucio, con Mark Wahlberg (1 de octubre), Culpa Nuestra, cierre de la trilogía española (16 de octubre), y la segunda temporada de Fallout (17 de diciembre), uno de los fenómenos más vistos de la historia del servicio.

De cara a 2026, habrá títulos que ya generan expectativa: Spider-Noir con Nicolas Cage, Elle, precuela de Legalmente Rubia producida por Reese Witherspoon, y el regreso de franquicias como The Boys (quinta y última temporada), Los Anillos de Poder y Invincible.

Prime Video, la casa del deporte

El Upfront también reforzó la apuesta de Prime Video en vivo. Desde octubre, los suscriptores podrán disfrutar de hasta 240 partidos de la NBA, incluyendo la temporada regular, la Emirates NBA Cup, la WNBA y los playoffs, además de las Finales de la NBA en exclusiva.

La cobertura contará con narración en español de figuras como Enrique Garay y Álvaro Martín, y una producción local pensada para los aficionados mexicanos.

Por si fuera poco, la plataforma amplió su acuerdo con el Rebaño Sagrado, transmitiendo no solo los partidos de local del equipo varonil de las Chivas, sino también los del equipo femenil, con funciones interactivas para seguir estadísticas y revivir jugadas clave.

Estrenos y producciones mexicanas

"Nadie Nos Va a Extrañar" – Segunda temporada confirmada.

– Segunda temporada confirmada. "La Oficina" – Adaptación mexicana de The Office , dirigida por Gaz Alazraki y Marcos Bucay. Estreno en 2026.

– Adaptación mexicana de , dirigida por Gaz Alazraki y Marcos Bucay. Estreno en 2026. "LOL: Buscando Talento" – Spin-off de LOL: Last One Laughing México .

– Spin-off de . "LOL: Last One Laughing México" T8 – La temporada más salvaje del reality de comedia.

– La temporada más salvaje del reality de comedia. "Venganza" – Primera película de acción a gran escala de Amazon MGM Studios en México, con Omar Chaparro, Alejandro Speitzer y Paola Núñez. Estreno en cines en febrero de 2026.

– Primera película de acción a gran escala de Amazon MGM Studios en México, con Omar Chaparro, Alejandro Speitzer y Paola Núñez. Estreno en cines en febrero de 2026. "Prefiero la Muerte" – Serie adolescente de zombies con Fernanda Castillo y un elenco juvenil.

– Serie adolescente de zombies con Fernanda Castillo y un elenco juvenil. "La Casa de los Espíritus" – Adaptación en formato serie de la novela de Isabel Allende, con Alfonso Herrera y Nicole Wallace.

– Adaptación en formato serie de la novela de Isabel Allende, con Alfonso Herrera y Nicole Wallace. "Cada Minuto Cuenta" – Temporada final, estreno el 12 de septiembre de 2025.

– Temporada final, estreno el 12 de septiembre de 2025. "De Viaje con los Derbez" – Nueva temporada en Japón, estreno el 26 de septiembre de 2025.

– Nueva temporada en Japón, estreno el 26 de septiembre de 2025. "Cometierra" – Adaptación de la novela de Dolores Reyes, con música original de Natalia Lafourcade y participaciones especiales de Yalitza Aparicio, Mabel Cadena y Rubén Albarrán.

Deportes en Prime Video

NBA – Desde octubre, hasta 240 partidos (temporada regular, Emirates NBA Cup, WNBA, playoffs y Finales de la NBA).

– Desde octubre, hasta 240 partidos (temporada regular, Emirates NBA Cup, WNBA, playoffs y Finales de la NBA). Chivas – Transmisión de todos los partidos como local, ahora también del equipo femenil.

Estrenos internacionales

"Juego Sucio" – Película de acción con Mark Wahlberg. Estreno: 1 de octubre de 2025.

– Película de acción con Mark Wahlberg. Estreno: 1 de octubre de 2025. "Culpa Nuestra" – Final de la trilogía española. Estreno: 16 de octubre de 2025.

– Final de la trilogía española. Estreno: 16 de octubre de 2025. "Fallout" T2 – Estreno el 17 de diciembre de 2025.

– Estreno el 17 de diciembre de 2025. "Spider-Noir" – Con Nicolas Cage, disponible en blanco y negro y en color (2026).

– Con Nicolas Cage, disponible en blanco y negro y en color (2026). "Elle" – Precuela de Legalmente Rubia producida por Reese Witherspoon (2026).

– Precuela de producida por Reese Witherspoon (2026). "The Boys" T5 – Quinta y última temporada (2026).

– Quinta y última temporada (2026). "Los Anillos de Poder" T3 – En producción.

– En producción. "Invincible T4" – Próximamente.

– Próximamente. "Beast Games" – Regresa con dos nuevas temporadas confirmadas.

