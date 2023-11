Enrique Guzmán se defiende: "nunca he tocado a una niña con intenciones sucias"

Enrique Guzmán respondió a los recientes cuestionamientos que la ha hecho la prensa sobre la supuesta existencia de un video en el que se dice, el cantante está tocando indebidamente a una niña.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el rockero negó tajantemente que alguna vez haya tocado a una menor, es más, precisó que jamás le ha pasado por la mente.

"Llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera por acusaciones falsas, yo nunca he tocado, en mi vida, a una menor, ni siquiera me ha pasado por la cabeza, nunca lo haría", expresó.

El ex de Silvia Pinal opinó que el constante acoso de la prensa sobre ese tema le hace pensar que alguien con alguna intención lo está haciendo adrede y retó a los que lo acusan, a que muestren pruebas de sus dicho, ya que de todas las acusaciones en su contra "no hay pruebas, no hay un video, un recuerdo, no hay una niña acusándolo".

Sobre la conferencia que ofreció esta semana en el Auditorio Nacional, aclaró que respondió con sarcasmo y molestia a las preguntas de una reportera que le preguntó sobre el supuesto video, y retó nuevamente a que se lo mostraran "me sacó el tapón, me hizo quitar el pie del suelo y me hizo decir cosas que no debo decir o no debía decir en ese momento y en ese modo".

Guzmán leyó parte de un comunicado, y reiteró que jamás ha tocado a una menor de edad con malas intenciones.

“No hay forma que alguien pueda probar que yo haya tocado a una menor alguna vez en mi vida; quiero decirles que nunca he tocado a una menor de edad, a una niña con intenciones sucias”.

Finalmente ofreció una disculpa a los que se sintieron ofendidos con sus comentarios en la conferencia de prensa, y dijo que esperaba no haber herido a nadie.

El padre de Alejandra Guzmán hizo el llamado de que si alguien piensa que soy así que lleguen con las pruebas en la mano.

¿Quién acusa a Enrique Guzmán?

Hace dos años, Frida Sofía, nieta de Enrique Guzmán reveló que cuando era niña y tenía cinco años, su abuelo la manoseó; recordó que nunca quiso hablar del tema porque su propio abuelo le hizo creer que esa situación era normal; sus revelaciones terminaron de distanciarla con la familia, en especial con su madre Alejandra Guzmán, quien salió a la defensa de su padre.

Sobre el comentado video en el que supuestamente Guzmán está tocando indebidamente a una menor, Mayela Laguna, su exnuera asegura que la víctima fue su hija, cuando éste tenía 12 años; los hechos ocurrieron en una fiesta de cumpleaños de Apolo, el hijo que tuvo con Luis Enrique Guzmán.

Mayela, quien ya está separada de Luis Enrique y se mantiene distanciada de la familia Guzmán Pinal, asegura que se reencontrará con su hija para poder proceder legalmente en contra de Enrique Guzmán.

