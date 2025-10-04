Tras su fallecimiento el 22 de julio, Ozzy Osbourne, vocalista de Black Sabbath, vuelve a ser protagonista en un documental que expone los retos personales y el dolor que marcaron sus últimos años.

En un adelanto de "Ozzy: No Escape From Now", que se estrenará el 7 de octubre, el llamado “Príncipe de las tinieblas” reveló que llegó a considerar el suicidio debido al deterioro de su estado de salud. “La idea de no dar conciertos me sumió en una profunda depresión”, confiesa el artista, y añadió que tuvo que recurrir a antidepresivos tras estar al borde de quitarse la vida.

En 2019, Ozzy, quien desde joven sufrió diversas afecciones médicas, sufrió una fuerte caída que le fracturó el cuello. Se sometió a una cirugía con tornillos y placas metálicas, pero los tornillos se aflojaron con el tiempo y desarrolló coágulos de sangre que le provocaban intensos dolores:

“Es un dolor que, hagas lo que hagas, siempre está ahí. Cuando sientes cierto dolor, afecta tu forma de pensar y todo. No puedes disfrutar de nada”, aseguró.

Lee también: La actriz colombiana que trasladó su experiencia del terremoto de 2017 a la serie "Cada minuto cuenta"

En 2021 se sometió a una intervención correctiva que, aunque no eliminó completamente las molestias, le permitió trabajar en su último álbum en solitario Patient Number 9. Previos a su fallecimiento, también ofreció un magno concierto en Londres y Birmingham, acompañado de grandes exponentes del rock internacional.

El miedo de Ozzy Osbourne

El intérprete replanteó su vida y decidió abandonar la idea de autolesionarse, consciente de que no podría llevarlo a cabo completamente: “¿De qué cojones estás hablando? Conociéndome, lo haría a medias y estaría medio muerto. O sea, no me moriría, ¿sabes? Esa es mi suerte”.

Otros problemas de salud de Ozzy

En 2003, sufrió un accidente de cuatrimoto en su propiedad de Buckinghamshire, que le provocó fracturas en la clavícula y seis costillas, además de una hemorragia pulmonar que requirió cirugía.

Lee también: Emiliano Aguilar lanza indirectas tras quedar fuera de los Billboard 2025

En 2019, tras su caída, fue diagnosticado con Parkinson, enfermedad neurodegenerativa que afecta la movilidad, provoca dolor nervioso, coágulos sanguíneos y depresión. La noticia se hizo pública en 2020. Ese mismo año, tuvo que cancelar varias fechas de su gira No More Tours II debido a una neumonía.

Ozzy también habló abiertamente sobre su dislexia y trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). En cuanto a su vida personal, enfrentó durante décadas problemas con el alcohol y las drogas, comenzando en los años 70. Aunque inició un proceso de sobriedad, en 2024 admitió que no estaba completamente limpio.