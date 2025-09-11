México es diverso. Incluso, dicen que existen más de 30, aludiendo a la cantidad de entidades federales que la conforman con sus distintas realidades, sueños y necesidades.

Y el cine no podía ser la excepción a ello. Hay comedia, drama, animación, thriller y documentales que muestran los distintos rostros del país.

Aquí te damos cinco ejemplos de cintas que dan cuenta de un país que ha pasado por distintas fases, no solamente oscuras, sino también luminosas.

"LA LEY DE HERODES"

Dicen que esta película contribuyó a la caída del PRI de la presidencia de la República en el 2000. La cinta protagonizada por Damián Alcázar y dirigida por Luis Estrada, colocó a un político tricolor en un pueblo lejano, donde practicaba todo tipo de abusos para seguir en el poder. Sería el inicio de una tetralogía que incluye Un mundo maravilloso, acerca del neoliberalismo; El infierno, con el narco en todos los ámbitos políticos y La dictadura perfecta, en la que son criticados los medios de comunicación.

Dónde ver: Todas en Netflix.

"EL VIOLÍN"

Película en blanco y negro que lanzó al entonces músico septuagenario Ángel Tavira, al estrellato. El músico, al que le faltaba la mano derecha, interpretó a un hombre que vive en medio de una guerrilla que busca la justicia. Se trata de una película con mucha tensión que incluso llegó a Cannes.

Dónde ver: Nuestro Cine MX

"MAGOS Y GIGANTES"

En los albores de los 2000, luego de más de dos décadas de silencio en la animación mexicana, salió esta película producida por Ánima Estudio. Su historia se desarrolla en un mundo fantástico en el que hay no solamente gente que usa magia y de gran altura, sino hadas con poderes. Ánima Estudios siguió después con la saga de leyendas e hizo versiones animadas de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

Dónde ver: Youtube, en el canal de Ánima Estudios, gratuita

"LA LLORONA"

Considerada la primera película mexicana de terror. Dirigida por Ramón Peón en 1933, retoma la clásica leyenda de la mujer que perdió a sus hijos y pena por ellos.. Aquí gira sobre una familia que ha sido sacudida por la tragedia en diferentes oportunidades, además de que varios niños de 4 años han muerto sin explicación alguna.

Dónde ver: Claro Video

"LOS LADRONES VIEJOS"

Conozca a aquellos ladrones que robaban sin un arma de por medio y que sólo usaban su habilidad para sustraer la cartera a la gente o que se brincaba bardas de gente millonaria. Uno de ellos robó a expresidentes como Luis Echeverría. Les disgustaba que les dijeran rateros porque eso es lo más bajo del gremio.

Dónde ver: Nuestro Cine MX

