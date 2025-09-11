Olvídense del desesperante Superportero, el risueño Lonje Moco o el padre amoroso de No se aceptan devoluciones.

Eugenio Derbez ha entrado al mundo de la animación para adultos con una serie en la que dirá “palabrotas” e incluso echará la culpa a su hijo en la ficción, con tal de salir libre de todo problema.

Circo Gómez es una serie que se presenta esta semana en Pixelatl, festival especializado en animación que se desarrolla en Guadalajara. La producción animada llegará a la plataforma streaming ViX, propiedad de Televisa.

En la historia, el actor y productor mexicano interpreta al patriarca de una familia disfuncional que opera un circo itinerante, al que intentan salvar de una debacle.

El personaje es incapaz, machista y, para algunos, poco inteligente. Puede decir sin problema malas palabras, como “put…” o decir algunas frases con doble sentido y no precisamente elegantes.

“Me encanta explorar la dinámica familiar, ya sea con Familia P. Luche o De viaje con los Derbez, porque todas las familias son disfuncionales a su manera, y nos sentimos mucho más contentos cuando nos damos cuenta de que todos padecen de los mismos problemas familiares. Circo Gómez contiene humor, alma y humanidad”, adelantó en su momento Eugenio Derbez, a través de un comunicado oficial.

“(Es) explorar lo que es un medio nuevo para mí, la animación para adultos, a fin de llevar la disfunción incluso más allá”.

Esta es una categoría de dibujos pensada para adolescentes mayores en adelante, caracterizada por cosas como humor negro, palabras en doble sentido, escenas de índole sexual, así como uso de bebidas alcohólicas o drogas en personajes.

Ahora es el productor Teco Lebrija, creador del irreverente concepto animado La familia del barrio, el que da más luz al proyecto hecho entre su compañía F3 Media y 3Pas Studios, del propio Derbez y su socio Ben Odell.

“Tiene un lenguaje un poco subido de tono”, comenta Lebrija.

“La arrancamos hace como dos años y medio, 3Pas llegó con la idea y comenzamos a desarrollarla. Es un buen momento para darle a la animación para adultos en México, con La familia del barrio nos fue bien; es ir extendiendo esto”.

Además de Derbez, Circo Gómez cuenta con las voces de Omar Chaparro, el hijo irreverente de la familia, y Lobito, un personaje lépero; Diana Bovio (Mirreyes vs. Godínez) da voz a la hija, y Vanessa Bauche (Amores perros) a la mamá.

El propio Teco Lebrija hace varias voces, entre ellas la de un payaso que suele ser problemático.

“Nos dejamos ir más con Lobito para las groserías, no habla mucho pero, cuando lo hace, cuidado. Eugenio y Omar son unos maestros en esto, profesionales, era impresionante ver cómo hacían suyos los personajes y con la voz requerida”, cuenta el productor.

“Ya están entregados los 10 episodios en total, pensados para gente de 15 años para arriba; es grosera normal, no va más fuerte, sabemos que también la puede ver gran parte de la familia”, precisa.

Diversión con historia

La animación para adultos ha sido un mercado que, en México, ha estado apropiada por producciones extranjeras desde hace más de tres décadas cuando llegaron Los Simpson a TV Azteca.

Posteriormente arribaron otras historias populares como Futurama, Rick & Morty, Padre de familia y South Park, estas últimas en televisión de paga, consolidando el consumo en el gusto del público.

La familia del barrio, de Teco Lebrija y Arturo Navarro, fue la apuesta mexicana en 2004 sumando en total 94 episodios que fueron transmitidos en MTV y después en Comedy Central, así como un largometraje recién lanzado en ViX.

“Creo que viene un renacimiento para ella en México, con La familia del barrio era una comedia especial, con algunos comentarios sociales y funcionó bien. En México hay calidad, sólo hay que dejarla salir”, expresa Teco.