En la primera gala de “La granja VIP” se vivieron diversos momentos de tensión y sorpresa entre los concursantes. Uno de los más comentados en redes sociales fue el reencuentro entre Lolita Cortés y Sandra Itzel, ex participante de “La Academia”.

Durante el programa, la también conocida como “La Jueza de Hierro” fue cuestionada sobre qué podría aportar Itzel al reality. Su respuesta sorprendió a Adal Ramones, conductor del programa, y al resto de los participantes.

“No tengo idea, es que no sé quién es ella. No sé qué pueda aportar o no”, respondió Cortés.

Segundos después, Adal Ramones le aclaró que Itzel es una influencer con miles de seguidores, a lo que ella contestó:

“Muchísimas personas ahora tienen seguidores; esto no quiere decir que sea alguien para mí. No significa nada en mi vida. No sé qué hace, no sé quién es, no me interesa”.

"Sandra Itzel":

pic.twitter.com/rBmOA2aAc7

¿Cuál fue la relación entre Lolita Cortés y Sandra Itzel?





Sandra Itzel fue alumna de “La Academia” en 2010, temporada en la que Lolita Cortés fungió como jueza, por lo que ambas compartieron varios momentos en pantalla. Además, Itzel ha participado en telenovelas como "Carita de ángel" (2000) y "Gata salvaje" (2002), entre otras.

Una de las grandes revelaciones de “La granja VIP” fue que Lolita Cortés se convirtió en la granjera número 16, lo que generó diversas reacciones en redes sociales debido a la fuerte personalidad y carácter explosivo de la actriz y cantante.

