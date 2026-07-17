La tendencia de deconstruir las masculinidades no sólo en México, sino en el mundo, es uno de los factores para que la cinta En el camino registre buenos números locales y ya espere estreno en cines de España, Australia e Inglaterra.

Eso dice su realizador David Pablos, quien en su nueva cinta, que fue clasificada como C (18 años+), muestra el amor entre dos hombres en un universo de traileros.

David Pablos está nominado a Dirección y Osvaldo Sánchez a Actor en los premios Ariel; más otras 11 candidaturas. Foto: David Pablos

La película lleva siete semanas en cartelera nacional, para sumar más de 50 mil asistentes, soportando la baja de taquilla debido al Mundial de Futbol y recién se convirtió en la cinta más nominada al premio Ariel por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en 13 categorías, entre ellas Película, Dirección y Actor para Osvaldo Sánchez.

“Fue una película que pensaba sería de nicho, pero hemos visto que ha trascendido a todo tipo de público que ha ido a verla. Creo que una de las cosas por las que funcionó, primero, es el contexto de la historia, que sucede en el mundo trailero y eso genera curiosidad. Lo otro, es una conversación que cuestiona a las masculinidades, creo es algo que ha ayudado a salir del nicho”, considera Pablos.

La versión que llegó a cine fue considerada “light” en comparación con la mostrada hace un año en el festival de Venecia, donde ganó el premio Horizontes, y posteriormente en Morelia.

La edición original mostraba escenas sexuales explícitas, las cuales fueron suavizadas con unos pequeños ajustes de lo que enfocaba la cámara.

[Publicidad]

Pablos recordó, previo al estreno, que en países como EU y Francia, donde presuntamente son más abiertos a temas alusivos, costó trabajo colocarla.

“Ahora me sorprende lo que ha pasado, aquí en la CDMX sabemos que es un oasis (para la comunidad), pero que continúe en Guadalajara y Aguascalientes me sorprende”.

De jurado en Venecia

En septiembre, Pablos estará en la Mostra de Venecia como parte del jurado de la sección Horizontes. Ahí se encontrará con la directora hongkonesa Elizabeth Lo, la actriz italiana Barbara Ronchi, el distribuidor estadounidense Peter Becker y la cineasta francesa Valérie Donzelli, que lo presidirá.

[Publicidad]

“Somos cinco nacionalidades distintas en el jurado y es ahí donde se democratiza esto, no sólo es analizar, es argumentar”, abunda.

La selección de películas que competirá en Horizontes se dará a conocer en 10 días, pero se sabe que habrá más de una decena de títulos a ver.

“Hace un año estaba volando a Francia a un pueblito medieval cerca de Toulouse para ahí terminar el diseño de sonido de la película, estábamos corriendo para llegar a Venecia. Ahora igual estamos corriendo pero para otra cosa (risas). Me emociona mucho y además vuelvo a la sección en que gané, que es un cine más arriesgado, menos formateado a lo que es la industria, un cine más de corte autoral con más libertad”, dice ahora.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.