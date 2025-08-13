Más Información

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

Coreografías, talleres y cine, en el primer Festival de danzas negras

Coreografías, talleres y cine, en el primer Festival de danzas negras

Así es el diseño de los espacios para lo que fue el Centro SCOP

Así es el diseño de los espacios para lo que fue el Centro SCOP

Muere Henri Donnadieu, promotor cultural y fundador del mítico bar “El Nueve”

Muere Henri Donnadieu, promotor cultural y fundador del mítico bar “El Nueve”

El Nueve, 140 metros cuadrados de libertad

El Nueve, 140 metros cuadrados de libertad

Tras el estreno del tráiler de la segunda temporada del live action de , en internet surgieron opiniones divididas por la elección de la actriz Charithra Chandran, quien dará vida a Nefertari Vivi. Emily Rudd, su compañera de elenco la defendió.

En redes sociales, su elección no ha sido bien recibida por algunos fans, quienes consideran que no posee las características del personaje del manga creado por Eiichiro Oda.

Lee

¿Quién es Charithra Chandran?

Charithra Chandran es una actriz británico-india de 28 años que ha destacado por aparecer en distintas series de televisión, entre ellas:

  • Alex Rider” (2021)
  • “Bridgerton” (2022)
  • The Parables Retold: Shorts Anthology” (2022)
  • “Nikhil & Jay” (2024)
  • Duna: La profecía” (2024)

Emily Rudd defiende la elección de Charithra Chandran


La elección de Chandran como Vivi ha sido criticada por algunos fans de One Piece, quienes señalan que, debido a su ascendencia india, no se asemeja a la versión del anime, donde el personaje es representado como una mujer alta, de cabello azul plateado y ojos grandes.

Tras el estreno del tráiler de la segunda parte del live action, Emily Rudd, actriz que interpreta a Nami en la producción de Netflix, salió en defensa de Charithra Chandran a través de su cuenta de Instagram.

"Percibir un canon no excusa el racismo flagrante, el odio u otra cosa. Estoy muy orgullosa de nuestro show, nuestro casting y la oportunidad que tenemos de traer a la vida una historia centrada en encontrar una familia diversa por una familia encontrada igualmente diversa". escribió.

Lee también

La actriz criticó a los fans por sus reacciones en redes sociales y les recordó que la decisión del reparto debe juzgarse por la actuación. Además, señaló que Eiichiro Oda fue quien seleccionó al elenco y habría visto en Chandran la encarnación real de Vivi.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de One Piece en Netflix?


El adelanto de la continuación del live action de One Piece entusiasmó a los seguidores, quienes se han preguntado: ¿cuándo llegará a Netflix?

En el anuncio oficial, la plataforma no se precisó una fecha exacta de estreno; sin embargo, podría llegar en algún momento de 2026, según revelaron.

también informó que el título de esta temporada será “One Piece: Rumbo a la gran ruta” y adelantó que la tercera temporada ya está en producción.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Christian Nodal dice que es mujeriego, que Cazzu fue la culpable del rompimiento y Ángela es el amor de su vida. Foto: AFP / The Grosby Group

Christian Nodal dice que es mujeriego, que Cazzu fue la culpable del rompimiento y Ángela es el amor de su vida

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia. Foto: Photo by VALERIE MACON / AFP / Photo by Jordan Strauss/Invision/AP.

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia

“No, no Abelito”: el momento incómodo que generó críticas en La Casa de los Famosos 3. Foto: Captura de pantalla / Tiktok Abelito oficial

“No, no Abelito”: el momento incómodo que generó críticas en La Casa de los Famosos 3

El momento insólito en el concierto de Jennifer López que dejó a todos boquiabiertosFoto: AP

El momento insólito en el concierto de Jennifer López que dejó a todos boquiabiertos

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian celebra a Kylie Jenner con revelador top de ‘hilos’ y cuero