Tras el estreno del tráiler de la segunda temporada del live action de One Piece, en internet surgieron opiniones divididas por la elección de la actriz Charithra Chandran, quien dará vida a Nefertari Vivi. Emily Rudd, su compañera de elenco la defendió.

En redes sociales, su elección no ha sido bien recibida por algunos fans, quienes consideran que no posee las características del personaje del manga creado por Eiichiro Oda.

Lee ¿Qué ver?: El fenómeno del anime japonés llamado “One piece” está de vuelta

¿Quién es Charithra Chandran?

Charithra Chandran es una actriz británico-india de 28 años que ha destacado por aparecer en distintas series de televisión, entre ellas:

“ Alex Rider ” (2021)

” (2021) “Bridgerton” (2022)

“ The Parables Retold: Shorts Anthology ” (2022)

” (2022) “Nikhil & Jay” (2024)

“Duna: La profecía” (2024)

Emily Rudd defiende la elección de Charithra Chandran





La elección de Chandran como Vivi ha sido criticada por algunos fans de One Piece, quienes señalan que, debido a su ascendencia india, no se asemeja a la versión del anime, donde el personaje es representado como una mujer alta, de cabello azul plateado y ojos grandes.

Tras el estreno del tráiler de la segunda parte del live action, Emily Rudd, actriz que interpreta a Nami en la producción de Netflix, salió en defensa de Charithra Chandran a través de su cuenta de Instagram.

"Percibir un canon no excusa el racismo flagrante, el odio u otra cosa. Estoy muy orgullosa de nuestro show, nuestro casting y la oportunidad que tenemos de traer a la vida una historia centrada en encontrar una familia diversa por una familia encontrada igualmente diversa". escribió.

Lee también ¿Quién es Iñaki Godoy, el mexicano que interpreta a Luffy en "One Piece"?

La actriz criticó a los fans por sus reacciones en redes sociales y les recordó que la decisión del reparto debe juzgarse por la actuación. Además, señaló que Eiichiro Oda fue quien seleccionó al elenco y habría visto en Chandran la encarnación real de Vivi.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de One Piece en Netflix?





El adelanto de la continuación del live action de One Piece entusiasmó a los seguidores, quienes se han preguntado: ¿cuándo llegará a Netflix?

En el anuncio oficial, la plataforma no se precisó una fecha exacta de estreno; sin embargo, podría llegar en algún momento de 2026, según revelaron.

Netflix también informó que el título de esta temporada será “One Piece: Rumbo a la gran ruta” y adelantó que la tercera temporada ya está en producción.