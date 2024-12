Emiliano Aguilar debutó arriba del escenario este domingo, en donde el gran ausente fue su padre, Pepe Aguilar. Sin embargo, sí contó con la compañía de su madre, su pareja y su hija, la pequeña Aislinn, la que reveló aún no conoce a su abuelito, ya que no tiene comunicación constante con su progenitor.

Este fin de semana, el rapero viajó a Guadalajara, desde su natal Tijuana, para presentarse por primera vez en vivo.

Emiliano formó parte del cartel del "Tatto Music Fest 2024", festival en el que se presentaron artistas como The Psycho Realm y Los Socios del Ritmo.

Fue uno de los artistas que se presentó desde muy temprano, pero eso no impidió que inyectara toda su energía a su espectáculo, en donde interpretó temas que ya está dando a conocer como "Soy el vato", "Lo que quería, y su más reciente sencillo, "La vida no es nada fácil".

A través de su cuenta de Instagram, Emiliano escribió un sentido mensaje, en el que agradeció a las personas que lo han apoyado en su camino en la música, pues a pesar de que también es un Aguilar, no ha contado con el mismo respaldo que su padre le ha dado a sus hermanos menores; Leonardo y Ángela.

"Uno de los mejores días de mi vida, la neta muchísimas gracias a todos por el apoyo, poco a poco ahí vamos, yo sin ustedes no soy ni madres", escribió.

Dos personas fundamentales en su vida son su madre, doña Carmen Treviño, y la madre de su hija, quienes estuvieron presentes en su debut.

Su mamá coreó sus canciones desde el público, mientras que su pareja estuvo detrás del escenario con Aislinn, su hija de dos años, en brazos.

En entrevista con "Venga la alegría", Emiliano confió lo importante que era para él esa presentación.

"Estoy bien feliz machín, estoy bien contento, sigo nervioso, me acabó de bajar, pero estoy bien agradecido, la verdad; hoy me acompañó mi mamá, la jefa de jefas, andaba conmigo, mi hija, mi novia, fue una experiencia muy padre, me hizo sentir muy apoyado", expresó.

Cuando el medio le preguntó a Emiliano si le habría gustado que su padre, Pepe, lo hubiera acompañado en ese momento, se quedó callado por unos instantes, rescatando que lo más importante es que su madre estaba junto a él.

"Pues mi mamá estaba aquí, todo bien, mi mamá y mi hija estaban aquí, estoy muy contento, la pase bien", destacó.

Y aunque afirmó que está en buenos términos con su progenitor, este aún no ha conocido a su hija:

"Todo bien, yo sé que está ocupado y todo, pero no, no la ha visto, no se la he llevado pues, él no me ha venido a ver, pero todo bien", ahondó.

