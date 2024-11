Además de su éxito musical, Pepe Aguilar puede presumir de tener una gran familia; incluso, se ha dejado ver como un padre muy presente y cercano a sus hijos menores: Aneliz, Leonardo y Ángela.

Sin embargo, la situación con Emiliano, su hijo mayor, es muy diferente; y es que el evidente distanciamiento que existe entre ambos ha causado gran controversia, sobre todo porque el rapero ha confirmado que no mantiene una buena relación con el charro.

Si bien se ha especulado que las polémicas en las que el joven se ha visto envuelto (como las acusaciones de pasar ilegalmente personas a EU) podrían ser las causantes del alejamiento entre ambos, ahora ha trascendido que los motivos serían mucho más polémicos.

De acuerdo con información publicada por la revista TVNotas, Emiliano estaría convencido de que detrás de la ruptura con su padre, se encuentra Aneliz Álvarez-Alcalá, esposa del cantante y madre de Ángela Aguilar.

"A pesar de que ambos no fueron tan cercanos, Emiliano ha hecho lo posible por estar bien con su papá. Sin embargo, no ha tenido suerte. Cree que su padre está influenciado por su esposa", dijo un amigo cercano de Emiliano a la publicación.









Según la fuente, Aneliz no quería que Emiliano estuviera cerca de la familia por considerarlo como una mala influencia.

“Tiene la idea de que la señora tiene cierto rechazo hacia él, porque siempre ha considerado que es mal ejemplo para sus hijos. No lo quería tener en su casa y lo único que provocó fue alejarlo de Pepe y de sus hijos”, agregó.

La situación, afirmó la fuente, mantuvo por mucho tiempo deprimido a Emiliano; sin embargo ahora se ha enfocado en su música, su hija y sus proyectos; dejando de lado cualquier intento de reconciliación con el charro:

"Está decepcionado, desilusionado y resignado a que no volverá a ser lo mismo con su papá. Quizá no llegué nunca ese reencuentro. Ya se cansó. No piensa seguir rogando atención y amor de su papá y de su familia".

Recordemos que Emiliano, de 32 años, es hijo del primer matrimonio de Pepe Aguilar con Carmen Treviño, de quien se separó para casarse con Aneliz.





Pepe Aguilar y su esposa Aneliz Álvarez tuvieron tres hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela. Foto: Instagram





