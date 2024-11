El daño colateral de la publicitada relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal son los hermanos de la cantante, quienes han tenido que lidiar también con el hate tanto de las redes sociales como en las calles.

Leonardo Aguilar, quien también es cantante, ha tratado de ser discreto, lo mismo que Aneliz, quien no es figura pública; sin embargo, nos cuentan que no falta quien les pregunte cómo se dio el matrimonio de su hermana y qué opinan al respecto, algo que los tiene cansados y molestos, pues nunca habían experimentado un acoso de ese nivel. Pepe Aguilar, nos cuentan, les ha enseñado a ignorar y sobrellevar situaciones como esta pero todo tiene un límite y los jóvenes parecen no estar dispuestos a lidiar más con esta tormenta ajena.

Rauw Alejandro ni el saludo da

Contrario a lo festivo que estuvo en el Centro Histórico la semana pasada, Rauw Alejandro fue el más difícil de todos los artistas que participaron en Flow Fest, que se celebró este fin de semana en la Ciudad de México.

Su equipo examinó a todos los que rodeaban al cantante y muchos que querían acercársele al puertorriqueño se quedaron esperando. Rauw, que suele ser accesible, esta vez no quiso ni siquiera saludar a los fans que lo buscaron y mejor prefirió atender el teléfono y jugar videos juegos antes de salir a dar su show, dejando con un amargo sabor de boca a quienes querían llevarse una selfie con él.





Rauw Alejandro en el Coca Cola Flow Fest. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL





Empeoran los conflictos entre la familia de Jenni Rivera

A punto de cumplirse 12 años de la muerte de Jenni Rivera, los conflictos familiares por el patrimonio de la cantante se agravan. Chiquis ha externado sus roces con su tía Rosie Rivera, hermana de Jenni y quien era albacea; lo mismo los hijos menores de la reina grupera contra su abuelo Pedro Rivera, quien también maneja parte de los bienes de la cantante.

Cuando se pensaba que podían llegar a un arreglo, más grande es la distancia entre la familia y más ahora que nietos y abuelo se han demandado y contrademandado, dejando detenidas por ahora las regalías que la compañía disquera para la que grababa Jenni. En la pantalla, en tanto, está por estrenarse en la plataforma Vix la película “Jenni”, una historia más inspirada en la vida de la cantante “No llega el olvido”.





Este mes de diciembre se cumplen 12 años de la trágica muerte de "La Diva de la banda". Foto: Instagram





