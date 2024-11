La pareja integrada por Paulina Mercado y Juan Soler afrontó uno de los momentos más complejos, luego de que a la conductora televisiva le fuera detectado un tumor que, en principio, se pensó que era maligno.

Al respecto, el actor se reconoció vulnerable ante la noticia. Dijo que lloró junto a Paulina para después buscar otras opiniones médicas que confirmaran el cuadro y les brindaran opciones de tratamiento.

Paulina ya fue sometida a una operación para extirpar dicho tumor, que resultó no ser cancerígeno, y un día después ya se encontraba haciendo su vida normal.

Sobre la incisión que se puede ver en su cuello, producto del procedimiento quirúrgico al que se sometió para retirar dicho tumor, Paulina dijo: “Esta cicatriz que tengo acá es nada más una marca en mi cuerpo, así como tengo tatuajes, así como tengo arrugas de las risas que me he aventado. Esto habla de lo que fui, de lo que soy y de lo que voy a ser”.

Entre Denisse y Zapata hay amor, ¡pero de hermanas!

Denisse de Kalafe y Laura Zapata son amigas desde hace décadas. Fotos: Instagram



“¡Laura Zapata es mi hermana!”, dijo sorprendida la cantautora de origen brasileño Denisse de Kalafe al ser cuestionada por la prensa en relación con las declaraciones que hizo Yolanda Andrade, en las que reveló que Denisse y la hermana mayor de Thalía habían sido pareja amorosa.

Con sentido del humor, añadió la cantante que quiere mucho a Yolanda y que seguramente se trató de una declaración con el humor que caracteriza a Andrade y que todos conocen. Cabe destacar que Denisse en ningún momento se vio incómoda ante dicha pregunta.

Joaquín Cosío “vivito y coleando”

Joaquín Cosío compartió créditos con Damián Alcázar y Alfonso Herrera. Foto: Archivo EL UNIVERSAL



A quien esta vez le tocó que lo “desvivieran” en redes sociales fue al actor Joaquín Cosío, de quien se dijo había dejado de existir ayer, a la edad de 62 años.

“Veo la noticia por ahí, bastante inquietante, pero por fortuna falsa, de que yo ya había pasado a mejor vida. Pero no, aquí ando, vivito y coleando todavía y con un horizonte muy largo aún”, dijo entre risas el actor, recordado por personajes como “El mascarita”, que interpretó en la cinta Matando cabos.

De buen semblante y con ánimo, Cosío comentó además en una historia de Instagram que proviene “de familia muy longeva, mi padre va a cumplir sus 100 años, entonces no hay de qué preocuparse. Para los que se preocupan y para los que no… saludos”, comentó el histrión en respuesta a lo que el usuario @HctorCoronadoM1 publicó en la red social “X”

