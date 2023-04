Embarazo de Cazzu y Christian Nodal, entre lo más leído de la semana

Desde el mes de febrero se comenzó a hablar en los medios de comunicación, sobre la posibilidad de que Christian Nodal y la rapera argentina Cazzu estuvieran esperando la llegada de su primer hijo, debido a que durante su paso por la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro, el vientre de la cantante lucía levemente abultado, y la observación no estaba equivocada, ya que durante el cierre de su Nena Trampa Tour, en el Movistar Arena de Argentina, la cantante dio la noticia a sus fans.

A través de varios videos que circulan en las redes sociales, se puede ver a la cantante argentina que aparece en lo alto de una escalinata vestida de blanco y cubierta con un enorme abrigo, del cual se despojó rápidamente y se acomodó de perfil, dejando ver en las enormes pantallas de LED del recinto su "baby bump", lo que causó de inmediato conmoción entre sus fans, pero segundos después gritaron de alegría por el momento que pasa su ídolo.

"Hoy no duermo", "Rihanna siempre marcando el camino hasta para los anuncios", "¡Embaraza de Nodal!", "Me da mucha ternura", "Esta hermosa , será una gran mamá no hay duda de eso", "No te la puedo creer", fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes por dicho video. Por su parte Nodal destapó la sorpresa en un show que dio el sábado en la Feria de San Marcos: “A todos los fans de corazón, que siempre están para mí, que siempre están apoyando; quiero darles la noticia que ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá y quiero agradecerles por todo el apoyo", dijo a su público y posteriormente se tomó un trago.

Maribel Guardia contra funeraria

A una semana de que su hijo Julián Figueroa falleciera, se ha sugerido que Maribel Guardia, junto con su esposo Marco Chacón, ya preparan una demanda contra la funeraria J. García López, la cual podría efectuarse bajo el argumento de daño moral, debido a que se dieron a conocer fotografías de su hijo momentos antes de ser cremado y que fueron tomadas por personal del tanatorio. También se presume que la actriz podría actuar legalmente contra el periodista Carlos Jímenez, que difundió un documento de la Fiscalía de la CDMX, donde se precisa la causa del fallecimiento de Julián, que fue un infarto al miocardio y fibrilación ventricular, siendo el primero en notificarlo mucho antes de que familia decidiera darlo a conocer.

Si bien, Maribel y su esposo no han confirmado oficialmente el emprendimiento de una demanda, el abogado de la familia Ocaña, Francisco Hernández, ha expresado que si la familia toma la decisión de demandar a la funeraria, podría hacerlo a través del argumento de daño moral, debido a la afectación privada que les causaría la difusión de dichas imágenes.

El regreso de Maribel Guardia

A dos semanas de la pérdida de su hijo Julián Figueroa, la actriz Maribel Guardia decidió retomar su trabajo en la puesta en escena "Lagunilla mi barrio", en la cual se presentó el pasado viernes, recibiendo como muestra de amor del público, un prolongado aplauso y una ovación de pie que la conmovió hasta las lágrimas; pero esto fue posible gracias a la experiencia espiritual que tuvo durante un momento de oración y que le dio fuerzas para salir de su dolor.

Maribel compartió con la prensa que la esperaba a la salida del teatro, que durante uno de los rosarios que se realizó por el descanso de Julián, pudo ver a su hijo rodeado de mucha luz y supo de inmediato que estaba bien y feliz. "Me abrazó como tres veces, se veía pleno, lleno de luz, veías su pelo, pero con formas de luz, irradiaba, me daba vueltas y me abrazaba; fue la manera en al que mi hijo me dijo ‘no te preocupes mamá, estoy bien’, no bien, está mejor que nosotros, y me dio otro sentido del dolor, porque estoy triste, pero no como estaba, es una tristeza de no verlo”, expresó.

Maribel Guardia regresa a "Lagunilla mi barrio" tras la muerte de su hijo Julián.

Después de que el 9 de abril se diera a conocer la repentina muerte de Julián Figueroa debido a un infarto, sus compañeros de "Lagunilla mi barrio" decidieron apoyarla y darle su espacio hasta que ella decidiera volver, para eso el productor Alejandro Gou pidió a la actriz Alma Cero que la reemplazará en el personaje de doña Lancha y así sucedió durante el siguiente fin de semana. “No es la mejor forma de subir (al escenario) a hacer el papel de Lancha, además de que el personaje fue escrito con todo el cariño, respeto y admiración para Maribel, ese es su papel, es su personaje”, dijo Alma Cero.

La actriz explicó que se decidió dar la función porque mucha gente viene del interior de la República precisamente para ver la obra, entonces como artistas le deben un respeto al público y por eso salieron a escena.“También es nuestra forma de demostrarle a Maribel el cariño y el respeto infinito que le tenemos como compañía y como familia”.

Preocupa el aspecto de "El Potrillo"

El 16 de abril el cantante tapatío Alejandro Fernández se presentó en el palenque de La Feria del Caballo en Texcoco, en el cual como es su costumbre, logró conquistar al público además de sorprenderlo, pero no porque haya presentado alguna novedad en el show, sino por el estado inconveniente en el que apareció y su extrema delgadez. En redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver al cantante aparente con unas copas de más, lo que provocó que no se entendiera lo que estaba cantando, incluso la voz del público lo opaca en todo momento.

Pero lo que realmente preocupó a los internautas, es el evidente cambio físico que ha sufrido, no sólo lo notaron mucho más descuidado que antes, despeinado y con el traje de charro a medio vestir, sino además con una delgadez extrema y sin la misma energía ni la voz de la que antes hacía alarde.

Tras estas imágenes los fans han reaccionado y aunque muchos se han lanzado a criticarlo, otros más temen por su salud y su carrera: "Lamentable, esta dura su crisis existencial. Para mi era uno de los mejores cantantes", "Impresionante el cambio físico de este hombre", "Pensé que en algún momento iba a quedarse dormido y caerse", "Qué desmejorado se ve, ya no queda nada de lo que fue, claramente necesita ayuda", se lee en las redes sociales. También en estos mismos medios de comunicación, se han comenzado a manejar varias teorías respecto a su estado, desde que no ha superado la muerte de su padre Vicente Fernández, hasta que el cantante esté pasando por un periodo de abuso del alcohol.

Fans del llamado "Potrillo" aseguran que luce irreconocible y temen por su salud. Foto: TikTok

Latinos, decepcionados de Blink-182

“Ese dedito se curó muy rápido”, “Blink 182 no merece LATAM”. “¿Demasiado pronto para México pero demasiado bueno para Coachella?”, “Qué mier... osea que el problema era con Latinoamérica, no con un dedo”, fueron algunos de los comentarios que los fans de esta banda estadounidense dejaron en una publicación del Festival Coachella, donde se puede ver al baterista Travis Barker tocar su instrumento perfectamente. Cabe recordar que en febrero pasado, Travis Barker sufrió una delicada lesión en uno de sus dedos durante un ensayo, por lo que se sometió a una cirugía; entonces el 1 de marzo, a través de un comunicado, se informó que la banda suspendió sus shows programados en México y en Sudamérica, por cuestiones de salud.“Blink-182 se ha visto obligado a cancelar todos sus shows en Sudamérica y México debido a cuestiones de salud, esto incluye su presentación en Tecate Pa´l Norte”, se podía leer en dicho comunicado.En un video que el baterista Travis Barker compartió, se observa cómo es despedido con besos por su esposa Kourtney Kardashian antes de subir al escenario del Coachella y tocar la batería con energía.