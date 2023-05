Elliot Page celebra y comparte foto por fin ¡sin senos femeninos!

Elliot Page, anteriormente conocido como Ellen Page, nominada al Oscar por su papel en "Juno", ha vivido muchos cambios durante los últimos años, pues en diciembre de 2020 se declaró transgénero y se presentó ante el mundo como Elliot Page; en aquel momento agradeció a quienes lo habían acompañado en ese camino de transformación que sigue ajustándose tres años después, ahora con una mastectomía transgénero que presumió feliz en redes.

La mastectomía transgénero, un procedimiento quirúrgico, realizado mediante anestesia general, en el que se extirpa el tejido mamario en pacientes transgénero, forma parte del proceso de Elliot Page, quien lució en redes los resultados: "Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer", escribió en 2020, cuando le gritó al mundo la noticia de su nuevo yo.

Su declaración de identificación como trans recibió elogios en la industria del entretenimiento y entre sus más de 5 millones de seguidores en Instgaram.

La organización Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación (GLAAD por sus siglas en inglés) se refirió a Page como un ser "extraordinario" y "un defensor abierto de todas las personas LGBTQ".

"Ahora será una inspiración para innumerables personas trans y no binarias", dijo el director de medios transgénero del grupo, Nick Adams. "Todas las personas transgénero merecemos la oportunidad de ser nosotros mismos y ser aceptados por quienes somos".

Netflix tuiteó: "¡Muy orgullosos de nuestro superhéroe! ¡Te queremos Elliot!".

Page irrumpió en la escena de Hollywood en 2007 al encarnar a una adolescente embarazada en el éxito de taquilla "Juno", por el que recibió la nominación a los premios de la Academia de Cine estadounidense.

También apareció en la comedia "Whip It" (2009), en el éxito de ciencia ficción "Inception" (2010) junto a Leonardo DiCaprio y en la cinta de Woody Allen "A Roma con amor" (2011).

Elliot Page, orgulloso de sí mismo

Page se declaró lesbiana en 2014 y rápidamente se convirtió en abanderada de la comunidad LGBTQ de Hollywood. En 2018 se casó con la bailarina Emma Portner.

Ausente de las grandes producciones de Hollywood desde "X-Men: Días del futuro pasado", de 2014, Page ha ignorado repetidamente los intentos de la industria de encasillarlo o marginarlo.

Ahora se une a un pequeño grupo de destacadas figuras transgénero de Hollywood, entre ellas la guionista y la directora de la trilogía "The Matrix" Lana y Lilly Wachowski, el creador de "Transparent", Joey Soloway, y la actriz Laverne Cox (más conocida por su papel en la serie "Orange is The New Black").

Ahora, en su cuenta de Instagram compartió un foto acompañada de un mensaje liberador sobre su sentir actual sobre la disforia de género, que de acuerdo a la UNAM, es un término propuesto por la Organización Mundial de la Salud que se refiere a cuando una persona experimenta discordancia entre su identidad de género y la asignación sexual al nacer.

Elliot Page muestra la cicatriz, producto de una mastectomía transgénero. Foto: Instagram elliotpage.

"La disforia solía ser especialmente abundante en el verano. Sin capas, solo una camiseta - o capas y oh tan sudoroso - constantemente mirando hacia abajo, reajustando mi gran T. Se siente tan jodidamente bien tomar el sol ahora, nunca pensé que podría experimentar esto, la alegría que siento en mi cuerpo", escribió junto a la instantánea que ha generado cientos de reacciones en la red.

