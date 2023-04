Ella es la desconocida hermana de Miley Cyrus que no se le parece en nada

Miley Cyrus es una de las cantantes pop más importantes del mundo, con una exitosa carrera que construyó desde muy joven y que hoy la tiene como una referente del género. Con una voz muy particular y letras que han dado la vuelta al mundo, se encamina para hacer historia.

En el mundo de la farándula existe una frase que dice que hay algo peor que la etiqueta del niño prodigio, y es la de ser hermano menor de una niña prodigio. Y es el caso de Noah Cyrus, la hermana de la famosa cantante que sigue su camino en la música y en la moda con un estilo muy diferente al de su famosa hermana.

Pero no fue para nada fácil para la hermana de Miley Cyrus hacer su camino fuera de la sombra de su exitosa hermana porque debió dejar atrás una adolescencia marcada por las adicciones y los trastornos de salud mental. Hoy va camino a triunfar como un ícono de moda a la altura de la blonda.

Noah Cyrus, de 23 años, nunca escondió la dura infancia que afrontó porque es la más pequeña de una de las familias más famosas de Hollywood, lo que implica ser la hermana de una estrella pop y además ser la hija de Billy Ray y Tish, la célebre cantante country y productora musical aunque hoy la pareja está divorciada.

“Lo pase muy mal con la gente acercándose a mí y diciendo, ‘¿Eres la hermana pequeña de Miley Cyrus?’ o ‘¿Eres la hermana pequeña de Hannah Montana?’. No me gustaba porque me despojó de mi propia identidad durante mucho tiempo”, reveló la hermana de la cantante a la revista Rolling Stone. Padeció dismorfia corporal, un trastorno relacionado con la percepción que se tiene sobre la propia imagen física, además de depresión y ansiedad. También fue adicta, pero se recuperó y a finales de 2020 comenzó un proceso de rehabilitación y el lanzamiento de su álbum The Hardest Part fue el final de este proceso algo que marca el futuro como cantante so

