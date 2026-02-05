Más Información

Si en la versión estadounidense de "The office "el personaje de Pam es una recepcionista que escala posiciones, en la serie mexicana éste muta a una ejecutiva de servicio al cliente, con todo lo negativo y positivo que tiene el puesto en el contexto nacional.

Y Elena del Río, quien dio vida a la asistente personal de Ludwika Paleta en "Madre sólo hay dos", es la responsable de ponerse en esa piel, en la producción que estrenará en este semestre por Prime Video.

La oficina, título del concepto, se desarrolla en una compañía de jabones ubicada en Aguascalientes.

“Cuando llegó el casting, mi primer duda y miedo fue precisamente el qué van a hacer, pero nos dijeron que hiciéramos nuestra propia versión, lo que imagináramos, que no pensáramos y dije: ‘ok, vamos a confiar’”, recuerda Elena.

“Claro que se podrán ver algunas similitudes en ciertos personajes, ciertos lineamientos que necesitábamos seguir, porque al final es una versión, pero los personajes tienen otro corazón. El mío, por ejemplo, es una empleada de atención a clientes y no es irse con los chistes fáciles del tupper en la oficina, sino de los problemas de un sistema que a veces se tienen en las oficinas. Ya vi algo y puedo decir que me gustó”, adelanta.

Fernando Bonilla (Perdidos en la noche y Las muertas) encabeza el reparto en el que también se encuentran, entre otros, Armando Espitia (Heli), Guillermo Quintanilla (El señor de los cielos), Fabrizio Santini (Cómo sobrevivir soltero) y Alejandra Ley (Vencer el pasado).

Éxito probado

"The office" fue creada originalmente por Ricky Gervais y Stephen Merchant hace más de 20 años para BBC Studios. Pero la versión más conocida en México fue la estadounidense, que cuenta en su reparto con Steve Carell, Rainn Wilson, Jenna Fischer y Ed Helms.

La versión de EU, estrenada en 2005, ganó cinco premios Emmy, el galardón más importante en la tv de ese país. Filmada como falso documental sobre un atípico grupo de empleados de oficina en el que el ego, comportamientos inapropiados y aburrimiento son el eje.

La versión mexicana cuenta con la dirección de Gaz Alazraki (Nosotros los Nobles y Club de Cuervos) y la co escritura de Marcos Bucay (Una pequeña confusión).

“A diferencia de la original, se trata de una empresa familiar y eso ya la hace distinta, hay otro tipo de relaciones, hay peleas entre hermanos o algo así. Sé que mucha gente tiene la idea de ‘la van a regar’, pero de verdad que la cultura oficinista en México le da la sazón necesaria y va a gustar. Sí es un remake, pero lo que nos dijeron fue podíamos hacer con ella lo que quisiéramos y lo hicimos literal”, expresa Bucay por su parte.

