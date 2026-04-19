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No importa cuántos cientos de años hayan pasado, el ser humano parece no haber evolucionado demasiado y sigue cometiendo las mismas atrocidades. Por eso las tragedias griegas siguen teniendo una actualidad asombrosa, como considera la directora Esther André.

“Los griegos de hace 2 mil 500 años son totalmente contemporáneos, tenían los mismos cuestionamientos, y eso es maravilloso, porque permite que meditemos juntos y vivamos una maqueta de lo que es la existencia”, expresó la directora de la obra Capítulo III Proyecto espiral: Electra.

Capítulo III: Electra forma parte de una tetralogía que gira en torno a la noción de justicia y la naturaleza cíclica de la violencia a partir de la mirada de Esquilo, Sófocles y Eurípides; y se presenta todo abril y mayo en las Sala Héctor Mendoza.

En esta historia, Electra vive consumida por el odio a su madre, Clitemnestra, porque asesinó a su padre Agamenón, por lo que decide vengarlo y esperar que el hermano Orestes vuelva a restaurar el orden.

“Hay que aprender a descubrir el alma humana, eso sucede para empezar en las familias, y esta (los Atridas) es sumamente torcida, aunque todas tienen sus detalles; a través de ella reflexionamos sobre qué les heredamos a las nuevas generaciones”.

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