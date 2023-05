La rapera estadounidense Melissa Jefferson, mejor conocida como Lizzo no dudo en hablar con sinceridad sobre las situaciones malas que experimentó durante su última participación en la Met Gala de Nueva York.

Fue a través de un video en vivo en sus redes sociales donde la cantante de 35 años dio detalles acerca del detrás de cámaras y los inconvenientes a los que se enfrentó. Lizzo aparareció con un vestido negro de corsè diseñado por Thom Browne y un abrigo adornado con oro seleccionado por el estilista Jasom Rembert, quien tardó más de 22 mil horas en elaborarlo, según detalló la artista, pero a pesar de lo elegante del outfit, ella no la estaba pasando tan bien.

"Había una larga fila de mierda, le estoy quitando el glamour, pero es cierto, tienes que esperar", contó Lizzo.

"Esa es la parte más difícil. Estaba sudando con un abrigo grande, me dolían los pies", agregó.

Pero el reclamo más particular no recayó sobre las largas filas de espera que hacen los famosos antes de desfilar por la alfombra, sino en la organización de lo que se considera uno de los eventos más importantes de la noche durante el suceso de benéfico en favor de la moda: el baile anual organizado por Anna Wintour de Vogue.

"No tienen sillas no cócteles. Yo estaba como '¿podemos conseguir algunas sillas o algunas bebidas o algunos entremeses?'", señaló la intérprete de "About Damn Time".

Aunque señaló que fue un momento único y al final de la noche se divirtió junto a raperas comoNicki Minaj y Erykah Badu, indicó que la limitada carta de tragos, que sólo incluìa vino tinto o blanco, la dejò con ganas de tomar algo más fuerte para olvidar el mal momento que había vivido durante la alfombra roja.

"Yo estaba como '¡Tequila!, ¿sabes por lo que he pasado?, ¿sabes cuántas horas he estado en corsé?, ¿cuànto tiempo llevo con estos malditos zapatos?, ¡Tequila!".

Momentos antes Lizzo había hecho un solo de flauta en la alfombra roja, algo que también fue complicado para ella frente a los fotógrafos que estaban ávidos de capturar acción.

"Tenía el plan de tocar la flauta y hacer toda la introducción, pero me puse nerviosa y sólo la toqué una vez porque los fotógrafos me estaban preocupando, ellos estaban como 'nos estás poniendo a dormir con la flauta'", recordó la cantante.



