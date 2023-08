El revelador mensaje de Wendy Guevara en el que muestra su hartazgo con los fans que la quieren dominar

Wendy Guevara, ganadora de "La casa de los famosos México" está aprendiendo a manejar la fama en grandes proporciones, pues tras su salida del reality, a la par de que le han llovido las ofertas laborales, su vida está en el centro de la crítica donde todos se sienten con el derecho de opinar y decirle lo que tiene que hacer o lo que le convendría, situación que la youtuber no piensa tolerar por más que esté agradecida con la gente.

Desde antes de que su fama creciera tras su ingreso a "La casa de los famosos", uno de sus amigos incomodaba a gran parte de sus seguidores, se trata del modelo y bailarín venezolano Marlon Colmenarez, quien según ha dicho la propia Wendy, se trata de un muy buen amigo que le suele dar posada cuando viene a la Ciudad de México, y aunque han sido muchos los ataques hacia Marlon por tacharlo de "aprovechado", "convenenciero" y hasta de "agresivo con Wendy", la llamada "perdida" no piensa dejarle de hablar ni alejarse de él.

A pesar de que hace unos días Marlon hizo un en vivo junto a Wendy para "limpiar su imagen" y dejar claro que no está con Wendy por interés, muchos seguidores de Guevara no le creen y han alertado a Wendy para que se aleje de él, pues aseguran "él será su perdición".

Sobre Marlon, en un reciente video mandó un mensaje respetuoso a quienes la siguen pero detestan a su amigo: "De verdad discúlpenme, ahí hay un botón de ‘dejar de seguir’, no me importa, de verdad no me importa, de verdad hermanas, porque no les voy a hacer caso, y mi salud mental, no me quiero deprimir, ayer me sentía bien triste por eso, hasta me ponen, ‘yo voté por ti pero me arrepentí’".

Wendy externa su hartazgo con mensaje

Wendy Guevara ha enfrentado a algunos seguidores que la critican por sus amitades, como la que tiene con Marlon, sin embargo, muy a su estilo, ha dicho que no se va a dejar manipular por las personas que la han amenazado con dejarla de seguir si le sigue hablando a Marlon, u otros que la están condicionando para seguirle dando apoyo; Guevara estalló contra todas esas voces, y en su cuenta de Instagram compartió un estado en el que no se queda callada contra la gente tóxica que pretenden manejar su vida.

"La verdad gente tóxica y los chismes tan feos que inventa la gente , qué triste, queriendo liderar y mandar en mi vida, están queriendo destruir mi felicidad y no lo van a lograr. Qué duro es esto y qué horrible que exista gente tan mal sólo porque no piensas igual que ellos. Pero recuerden, no nos vamos de este mundo sin pagar lo que hacemos, por eso estoy tranquila", se lee.

Wendy Guevara manda mensaje de hartazgo.

Wendy, quien se ha mostrado un tanto desconcertada tras todo lo que se generó mientras ella estaba adentro de "La casa de los famosos", agradeció un mensaje de apoyo que recibió de uno de sus seguidores como respuesta al texto que compartió .

Wendy Guevara agardece el apoyo a fan que le pide que no se preocupe y que haga lo que quiera con su vida.