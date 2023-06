La posible playlist de Taylor Swift en su primera vez en México

Después de tres años fuera de los escenarios, la cantante Taylor Swift, regresó en 2022 luego de rumores y expectativas que suponían el lanzamiento de nuevas canciones.

Sin embargo la cantautora estadounidense sorprendió a todos sus fans anunciando y comenzando el mismo año su nueva gira, que ahora también incluye por primera vez a México como uno de sus destinos.

The Eras Tour llegará al Foro Sol en tres conciertos, sin embargo, hasta momento, sólo ofrecerá conciertos en la capital, contrario a otros artistas que también deciden hacer parada en Guadalajara y Monterrey, Taylor lo hará sólo en la ciudad de México los días 24, 25 y 26 de agosto de 2023.

Y algo que comienza a inquietar a sus seguidores es toda la producción que Taylor podría traer a tierras aztecas, y si será posible escuchar sus canciones favoritas en los diferentes shows.

En sus más recientes presentaciones la cantante se ha presentado con una gran producción que incluye una pantalla de cerca de 10 metros de ancho por 5 metros de largo, además de un largo pasillo que conecta la tarima con el centro de la parte más cercana a su público, y rodeada por decenas de faros de luz que por momentos iluminan a la cantante con estelas de luz que llegan a grandes alturas.

El posible setlist de Taylor Swift en el Foro Sol

En los conciertos de larga duración que Taylor ha dado en Estados Unidos ha incluido de 30 a 40 canciones, incluso en su más reciente show, antes del que dará esta noche en Chicago, realizó una presentación de 45 canciones.

"Miss Americana", junto a "Cruel Summer" y "The man", son los temas con los que ha abierto sus tres últimos conciertos, por lo que es probable que en sus siguientes tres shows del 2 al 4 de junio presenten este mismo patrón de inicio y que probablemente se pueda mantener hasta su llegada a México para el mes de agosto.

Las tres canciones con las que ha cerrado todos los conciertos han sido "Bejeweled, "Mastermind" y "Karma"; "Cardigan", "Black Space" y el tema "Style", tres de los más reproducidos de la cantante, normalmente son interpretados por la norteamericana a mitad de sus shows.

A continuación el posible playlist:

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

The Archer

Fearless

You Belong With Me

Love Story

evermore

'tis the damn season

willow

marjorie

champagne problems

tolerate it

reputation

...Ready for It?

Delicate

Don't Blame Me

Look What You Made Me Do

Speak Now

Enchanted

Red - Intro

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

Nothing New

All Too Well

seven

the 1

betty

the last great american dynasty

illicit affairs

my tears ricochet

cardigan

1989

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Surprise Songs

I Think He Knows

Red

Midnights

Lavender Haze

Anti‐Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma