Taylor Swift en el Foro Sol: Circulan supuestos precios de los boletos para The Eras Tour

Las plegarias de los swifties han sido escuchadas, ya que la aclamada estrella estadounidense Taylor Swift confirmó tres fechas en el Foro Sol de la Ciudad de México. Esta noticia ha desencadenado una avalancha de reacciones en las redes sociales, inundando los timelines con cientos de comentarios entusiastas, ingeniosos memes y especulaciones sobre los precios de los boletos. Te contamos.

Recordemos que esta es la primera vez que la intérprete de "You Belong With Me" llega a México, lo que significa que es posible que debas comenzar a ahorrar desde ahora mismo para asegurarte una entrada en el esperado The Eras Tour.

Vale la pena mencionar que los precios de las entradas comenzaron a filtrarse apenas unos minutos después de que la cantante anunciara oficialmente los espectáculos. Asimismo, se presentará el próximo 24, 25 y 26 de agosto.

Posible lista de precios.

Platino A $7,580

Platino B $6,980

Platino C $5,880

Platino D $4,000

Verde A $4,200

Naranja A $3,680

Verde B $2,580

Naranja B $1,680

Verde C $980

Naranja C $780

General B $1,180

DISCAP $1,180

Recordemos que la lista que se ha compartido no es la oficial para el esperado evento. La información fue publicada por un usuario y es probable que los precios oficiales sean anunciados hasta el 13 de junio. No obstante, esta podría considerarse una aproximación o una referencia tentativa.

Por su parte, Taylor también llegará a Argentina y Brasil en noviembre.

¿Cómo comprar boletos para el concierto de Taylor Swift en el Foro Sol?

Ticketmaster anunció que previo a la venta de boletos, la gente tendrá que registrarse desde ahora hasta el 7 de junio; la fila para la compra de boletos será a partir del 13 de junio.

"Regístrate ahora y hasta el 7 de junio a las 11:59 pm hora de la CDMX para tener la oportunidad de participar en la venta. El acceso será prioritario para residentes de México. Los fans que reciban un correo electrónico confirmando su acceso podrán unirse a la fila a partir del 13 de junio".

Taylor ha emprendido una lucha para poder recuperar su música, después de que el productor Scooter Braun vendiera las canciones originales a Ithaca Holdings y ella perdiera los derechos de autor de parte de su catálogo.

"Eyes Open (Taylor's Version)", "Safe & Sound (Taylor's Version)", "If This Was a Movie (Taylor's Version)" y "All of the Girls You Loved Before", son los títulos de los temas con los que la cantante de 33 años dió el pistoletazo de salida a su gira internacional el 17 de marzo.

Con información de Reyna Avedaño.

YouTube dio a conocer las canciones más escuchadas por la cantante estadounidense en territorio mexicano. Foto: Instagram. @taylorswift

