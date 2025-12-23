Más Información

“Soy un artesano de la literatura”: Eduardo Mendoza

CND cierra el año con su clásico Cascanueces

Lo mejor del cine en 2025, por Jorge Ayala Blanco

El último payaso: un cuento de Martín Solares

Las novelas de 2025, por Vicente Alfonso

Terceros molares, un cuento de Stefany Cisneros

Para Ruth Wilson, actriz británica que dio vida a Sarah, la vecina que obsesiva contrata a una detective para encontrar a una niña desaparecida en una explosión del sur de Oxford, haber trabajado con Emma Thompson en la serie Down cementery road ha sido una de las mejores experiencias laborales que ha tenido a lo largo de su carrera.

“Emma es una actriz extraordinaria y tiene muchísima energía, generosidad, sabor y humor, y al ver cómo interpretaba a Zoe, era muy fácil intercambiar ideas y sorprenderla; lo interesante es que no encajamos en un molde convencional”, dice Wilson en entrevista.

La serie, que deja al descubierto la corrupción que prevalece en las instituciones y que paultinamente revela secretos de los pobladores de ese lugar, está basada en un texto del escritor británico de novelas policiacas Mick Heron.

“Mick escribió estos libros hace 25 años y, sin embargo, parecen más relevantes ahora que nunca. Hay algo universal en su forma de escribir sobre la persona común, el ser humano imperfecto que desea vencer la corrupción y eso se debe a que son buenos seres humanos”, dice Wilson sobre el mensaje de la serie.

Emma Thompson y Ruth Wilson, la investigadora y la mujer que ha iniciado la búsqueda, crean en la trama una singular y desigual relación en la que resalta el poder de la gente común.

Los personajes de Thompson y Wilson, Zoe y Sarah, son mujeres complejas, según explica Ruth, quien considera que no son sólo héroínas, sino que poseen una moral e integridad clara, y eso las hace buscar la justicia y la verdad.

“En un mundo en el que las instituciones son corruptas y la moral se cuestiona en todo el mundo occidental, es fundamental ver que la persona común pueda alzar la voz. Por eso el trabajo de Heron es, y se siente, más relevante que nunca”.

Emma Thompson y Ruth Wilson lograron una buena mancuerna. Foto: Apple TV
Emma Thompson y Ruth Wilson lograron una buena mancuerna. Foto: Apple TV

Una conspiración militar

Otra de las revelaciones en la serie disponible en Apple TV es que se destapa una conspiración militar que desata el caos en ese barrio residencial de Oxford.

Para Ruth, se logró un equilibrio en pantalla gracias al contraste de la personalidad entre los personajes, el de ella y el de Thompson.

“Fue como si Zoe se convirtiera de repente en la más fuerte, siempre al frente. Sarah a veces cometía actos muy imprudentes y Zoe tenía que seguirle la corriente. Así que se turnan para tomar la iniciativa.

“Es como Butch Cassidy y Sundance Kid en cierto modo, ambas son iguales, cada una a su manera. Aunque aparentemente Zoe es la alfa y Sarah la beta, hay momentos en que eso cambia”, recuerda.

Para la actriz británica, a quien se le recuerda en series como The Affair, lo más complicado de Down cemetery road fue el tono, que navegó del humor al drama.

“Se trataba de lograr ese tono entre el impulso y la seriedad, pero el guion era tan bueno que nos llevó por ese camino”, asegura.

