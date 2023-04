El Optimus Prime de verdad, el que pisa a diario la Tierra y convive con su familia y amigos, tiene 80 años.

Es un Transformer que de vez en cuando es identificado por quienes lo oyen y rápidamente enfocan sus baterías para “cazarlo”, ya sea con una fotografía o pidiéndole que les grabe un audio con su poderosa voz.

“Hay gente que tiene buen oído y me identifica”, comenta de buen humor Blas García, quien desde hace 15 años y seis películas, es quien presta su voz en español al más famoso autobot que llegó desde el planeta Cybertron y se ha convertido en guardián del tercer planeta del sistema solar, en contra de los temibles Decepticons.

“Es alguien que ha conservado siempre su estilo, nobleza, justicia y el bien de los demás. A mí lo que más me interesa es la línea del personaje”, dice.

En junio se le oirá de nueva cuenta en cines en la película Transformers: el despertar de las bestias, séptima entrega de la saga, la cual se ubicará en los 90 e introducirá a los Maximals, Predacons y Terrorcons, mostrando en paralelo la manera en que Optimus Prime se convierte en el líder que todos conocen ahora.

“(Me reconocen) Sobre todo en los taxis, cuando tomo uno, el chofer reconoce la voz y me preguntan qué hago, cuando les digo que en Transformers hago a Optimus Prime hasta se orillan, sacan su grabadora y piden que les mande un mensaje a su hijo. Ya luego me han dicho que (el viaje) es gratis y les digo que no, es su dinero por estar trabajando”, cuenta Blas.

Las cuerdas vocales del actor han sido las no oficiales, pero sí continuas, de actores hollywoodenses como Morgan Freeman siendo Dios en la película Todopoderoso, Christopher Lee interpretando a Saruman en El señor de los anillos o Sylvester Stallone en Rambo.

También se le oye en la piel de Tommy Lee Jones en Hombres de Negro; la animación Soy la Comadreja o el burro Igor en las aventuras de Winnie Pooh.

“La comedia es la más difícil de doblar porque los actores hablan muy rápido, en cambio con Morgan me siento muy a gusto porque incluso vamos con la edad (risas), Sean Connery me gustó mucho también. En un principio, cuando llegué al doblaje, decía que me daban al muchacho chicho, al galán ¡y qué bien! Ya pasan los años y los gustos van cambiando”, establece.

“La película que más me ha gustado fue Todos estamos bien (Stano tutti bene, 1990) con Marcello Mastroianni, la vi antes de doblarla y entonces como que sí entendí más el contexto del personaje, porque aunque sea un protagónico (normalmente) como grabamos en pedacitos no nos enteramos mucho del entorno de la película, sino ya hasta que las ves con tu chesco y palomitas en el cine, ya con todo integrado”, comenta.

Blas estudió en Bellas Artes con una generación inicial de 99 alumnos, de los cuales sólo ocho llegaron al curso final, entre ellos, el fallecido actor Manuel Ojeda.

“De mi generación soy el único que queda”, dice con voz seria la también voz latina de Rubeus Hagrid en los últimos filmes de Harry Potter.

Pero eso sí, no piensa en dejar de trabajar. Lo único que ve más viable es hacer trabajos desde el estudio que ha montado en su hogar, que ya le ha resuelto varias colaboraciones desde que empezó la pandemia. El Optimus Prime terrenal sigue avanzando.

