El nuevo aspecto de Megan Fox provoca reacciones encontradas en redes sociales

La estrella de "Transformers", Megan Fox, está generando una variedad de opiniones en las redes sociales después de compartir una fotografía donde se la ve disfrutando con sus amigos en un evento posterior al Super Bowl del fin de semana pasado.

La apariencia de la famosa ha dejado preocupados a algunos de sus seguidores, quienes notan ciertos cambios físicos que contrastan con su aspecto de hace algunos años, y señalan que cada vez se asemeja más a la socialité Kim Kardashian.

Megan Fox confiesa como nunca antes secretos dolorosos a través de poemas recopilados en un libro. Foto: Instagram.

Fox había optado anteriormente por un corte de cabello bob en tono rojo, pero en la última fotografía donde aparece junto a Taylor Swift, su novio Travis, jugador de los Kansas City Chiefs, y Machine Gun Kelly, la famosa exhibió un cabello largo y rosado. En esta imagen, hizo un gesto como si estuviera mandando un beso a la cámara, resaltando su delgadez y labios muy voluminosos. Estos cambios podrían atribuirse al paso del tiempo, aunque también podrían ser resultado de intervenciones quirúrgicas.

Megan Fox lucha contra la dismorfia corporal

Megan fue una de las actrices más solicitadas de Hollywood y en 2008 fue elegida como la mujer más sexy del mundo en una encuesta realizada por la revista para hombres FHM Online. Hasta el día de hoy, continúa impresionando con su figura y sus ojos felinos. Sin embargo, a pesar de estas percepciones externas, reveló en una entrevista con "Sports Illustrated" hace un año que su apariencia ha sido un desafío constante en su vida.

“Tengo dismorfia corporal. Nunca me veo como me ven los demás. Nunca hubo un momento en mi vida en el que amara mi cuerpo, nunca jamás”, compartió.

Fox ha descrito su experiencia como un "viaje interminable hacia el amor propio", el cual podría manifestarse en las múltiples cirugías estéticas que ha realizado a lo largo de los años. Entre estas intervenciones se incluyen implantes de senos, cirugía de nariz, bótox, cirugía de párpados y otros procedimientos. Según expertos, se estima que ha gastado alrededor de 60 mil dólares en estas mejoras estéticas.

En 2021 también habló del tema: “Podemos mirar a alguien y pensar: ‘Esa persona es tan guapa. Su vida debe de ser muy fácil’. Lo más probable es que esa persona no se sienta así consigo misma”.

“Nunca fui la chica hermosa de mi escuela. Quiero decir, tenía frenillos y teñí mi cabello de naranja. No era la chica popular. Siempre fui la solitaria. Creo que me había mentido a mí misma, o más bien había permitido que otras personas me mintieran. No encajaba bien, por mucho tiempo no viví mi propia vida siendo yo misma. Esas partes mías más excéntricas o extrañas no se correspondían con mi familia o con mi esencia”, añadió entonces.

El radical cambio de look de Megan Fox que marcará tendencia en las peluquerías

Acusan a Megan Fox de Xenofobia

La serie de comentarios que la famosa recibió con su publicación generó controversia. Respondió con un mensaje sarcástico que provocó incomodidad entre sus seguidores, algunos de los cuales lo interpretaron como xenofobia y misoginia hacia los ucranianos. Sin embargo, también recibió apoyo de aquellos que consideraron exageradas las reacciones negativas.

"¡Dios mío, chicos, miren qué diferente... no me parezco en absoluto! Resulta que era solo una foto sombría tomada con el celular de mí pareciendo una muñeca hinchable ucraniana. ¡Cuando en REALIDAD luzco como una de esas muñecas sexu...de silicona súper caras que solo puedes conseguir en Japón!", escribió.

Los usuarios comentaron: : "¿Está bien la xenofobia y la misoginia hacia los ucranianos? Para personas normales no lo son”, “No es demasiado tarde para editar 'Ucraniano´”, “¿Qué demonios? Tienes millones de comparaciones, pero eliges mujeres ucranianas”, “Supongo que la xenofobia hacia Europa del Este sigue siendo una cosa en Hollywood”, “Así de "feminista" eres - en lugar de mostrar un poco de apoyo a las mujeres eliges destrozar a otras mujeres".

Asimismo, recibió apoyo de sus seguidores quienes expresaron que la gente no debió de tomarse tan a pecho la reacción de la famosa.

