Está claro que el internet nunca olvida. Así quedó demostrado luego de que Adianez Hernández y Augusto Bravo presumieran con entusiasmo su embarazo en redes sociales, desatando una nueva ola de comentarios que, lejos de felicitarlos, reavivaron el escándalo que los marcó. Y es que aunque la sonrisa sea nueva, la historia ya es conocida: la conductora le fue infiel a Rodrigo Cachero… con el entonces esposo de la madre del hijo de Rodrigo (Cachero). Y sí, eso fue real. Por eso, ahora que Adianez anuncia que será mamá otra vez, los usuarios al parecer no le han otorgado el perdón y la han bautizado como “la nueva Panini”.

“Hay muchas Paninis en el mundo, qué horror de personas”, se lee en redes sociales. Algunos hasta le recomiendan retirarse del ojo público: “Aunque no somos nadie para juzgar, su presencia ya no es del gusto del público”, y el que más se repitió: “Nadie construye algo sobre el dolor de otro”. Y sí, así como Florinda Meza ha sido cancelada tras la serie de “Chespirito”, Adianez ahora es tendencia… pero no precisamente por su baby shower.

En día nublado, Juan Manuel Bernal se pone de ambiente

Por fortuna, las tormentas recientes no han ahogado el ánimo de Juan Manuel Bernal, quien canta con mucho ánimo “El Noa Noa”, de Juan Gabriel, esto en un video que grabó a bordo de una trajinera en lo que se intuye es un recorrido por uno de los canales de Xochimilco. En la embarcación que transporta a más de una docena de personas, incluyendo músicos, también se puede ver a Bárbara de Regil cantando con toda enjundia el éxito de inicios de la década de los 80 de Juanga.

Aunque el día lució nublado y fresco, Bernal, de Regil y demás navegantes mostraron que tienen toda la actitud y que hacen de todo sitio un lugar de ambiente, donde todo es diferente.





Dueto entre José Madero y The Real Antonios, seguirá en espera

Aunque muchos ya se hacían escuchando una colaboración oscura, poética y melancólica entre José Madero y The Real Antonios, la banda de José Antonio Badía, todo indica que los astros no se han alineado... ni sus calendarios. El creador de “Leyendas legendarias” confirma que, aunque hay buena relación con el exvocalista de PXNDX, una rola juntos aún no está en el radar. “No, musicalmente hablando no. Fui su director de arte en varios de sus videos… no hemos platicado con él en mucho tiempo”, dice Badía, confirmando lo que muchos temían: por ahora no hay planes musicales.

Y por si fuera poco, al parecer entre Madero y Badía hay una especie de maleficio logístico. “Siempre que viene a Juárez nos mandamos mensajes, pero justo él viene cuando yo me voy a Monterrey con Leyendas y viceversa… ya nos hemos perdido tres veces”, dice entre risas. Así que por ahora, esa colaboración seguirá siendo un mito más.

José Antonio Badía, creador del exitoso podcast Leyendas Legendarias, y Luis Antonio Cortés. Foto: The Real Antonios.

