Gabriel Soto ha intentado no hablar de Laura Bozzo, a quien él y su exnovia, Irina Baeva, ganaron la demanda por daño moral, difamación y acoso que interpusieron en 2020; pero ante la insistencia de los reporteros, el actor respondió algunas preguntas sobre su sentir, lo que, nos cuentan, le valió un buen regaño de la producción de Televisa, que le pidió no abordar el tema, para no distraer la atención del estreno de “Monteverde”, telenovela que protagoniza al lado de África Zavala: “¿No que no ibas a hablar?”, lo cuestionaron.

La sentencia para la conductora peruana, por cierto, es pagar 2 millones de pesos, de ahí que se declarara en estado de insolvencia.

Lee también Laura Flores se convierte en reina… de las migajeras

Silvia Navarro brilla por su ausencia

Es la protagonista y la estrella más esperada, pero Silvia Navarro brilló por su ausencia en la presentación de la serie “Juegos interrumpidos”, y todos los asistentes se tuvieron que conformar con el mensaje de agradecimiento que mandó. El que sí estuvo presente, aunque brevemente, fue su compañero Jorge Salinas, el cual compartió su sentir al respecto de la temática del melodrama: la trata de personas; luego se retiró del recinto, lo que desconcertó a la prensa.

La actriz no acudió a la presentación de su propia serie. Foto: Instagram oficial.

Rogelio Suárez sabe del éxito de “Mentiras”

Ahora que el musical “Mentiras” es todo un fenómeno del streaming, gracias a la serie del mismo nombre, para el actor Rogelio Suárez esto no es casualidad, ya que ha podido trabajar con casi todos los protagonistas, además de que formó parte de la versión “MentiDrags”.

Rogelio cuenta que Belinda ha sorprendido muy gratamente, ya que no todos saben cómo es trabajando en equipo; la calificó como una gran actriz que nunca sale a escena sin prepararse, y él lo sabe porque coincidieron en “Hoy no me puedo levantar”, lo mismo que con Regina Blandón y Luis Gerardo Méndez, por lo que espera que el furor que está despertando la serie también mueva la curiosidad de la gente y la lleve al teatro a conocer la versión original.

La serie sigue causando furor. Foto: Prime Video

Lee también Se buscan patrocinadores (y milagros) para el Ariel en Vallarta