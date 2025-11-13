Más Información

El Mallia conquistó el cielo de la Ciudad de México con participación en el Flow´N Top, concierto en el que deleitó a sus fans por más de una hora con varios de sus grandes éxitos como “B de bellako” o “Desnudate-Remix”.

El show se dió en helipuerto del ubicado en el piso 46 del edificio con un público limitado a aproximadamente 200 personas que en ningún momento dejaron de bailar y cantar al ritmo del reguetón mexa.

El Malilla que ha subido a tarimas internacionales como la del decidió compartir una noche íntima junto a varios de sus seguidores de los que incluso se sabe el nombre, ya sea personal o del grupo de fans, de quienes recibió varios regalos, entre ellos un ramo de flores y muchos carteles pidiendo canciones especiales e invitaciones especiales como el que decía “Malilla, tú yo y un atole”.

El de Valle de Chalco no descuidó ningún aspecto, pues, para “Vaquero-Remix” obsequió sombreros a sus malibebys y los bellacos que soportaron el frío inclemente de la capital del país, mismo que no impidió que en más de una ocasión se escucharan los gritos en coro de “que se encuere”, ante los que Fer simplemente decía “Esperate mami, hace frío y tú queriendo que me encuere”.

Este evento especial en el helipuerto del World Trade Center es parte de los Flow´N Top de MTV, por lo que aquellos que no pudieron asistir, tendrán la oportunidad de verlo en diferentes plataformas próximamente.

¿Cuándo y dónde ver el Flow´N Top de El Malilla?

El Flow´N Top de El Mallia se podrá ver a través de Tubi el 21 de noviembre, a solo una semana de que el evento se llevará a cabo en uno de los puntos más altos de la CDMX habilitados para conciertos.

Pese a que no se ha mencionado si estará disponible en otras plataformas, no sería de extrañar que Fer lo comparta posteriormente en sus redes sociales para consentir a sus fans que no pudieron ser parte presencial del que denominó como uno de sus shows más especiales.

