Maitena gana el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo 2025

FOTOS: Entre grietas y goteras, estudiantes toman clases de música en el Centro Ollin Yoliztli

Autoridades españolas recuperan piezas del patrimonio histórico de México y Ecuador

El escritor David Szalay conquistó el Booker Prize 2025 con "Flesh"

Se agrava crisis en escuela de música del Centro Ollin Yoliztli

“El mundo cada vez es más empujado hacia el autoritarismo”: Gioconda Belli, ganadora del Premio Carlos Fuentes 2025

se presentó ante las autoridades de Jalisco por las acusaciones de presunta apología al delito que enfrenta.

El cantante de corridos tumbados fue señalado por el gobierno de Zapopan, luego de que el pasado 28 de octubre, durante su presentación en las Fiestas de Octubre, interpretara el tema “El Azul” y en el que hace referencia al Cártel de Sinaloa; esto a pesar de los lineamientos que prohíben la reproducción de mensajes violentos.

Este lunes 12, el joven artista acudió al Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social de Jalisco, como parte del caso en su contra.

Fue la propia Fiscalía quien, a través de un video que publicó en redes sociales, mostró la llegada del cantante a sus instalaciones. Incluso, dejó ver el momento exacto en el que rindió su declaración ante los agentes.

Junto a las imágenes, explicaron que la comparecencia se desarrolló sin ningún tipo de incidentes y adelantaron que ya se abrió una carpeta de investigación en contra de Junios, además de que continuarán con las indagaciones para determinar si el caso será judicializado.

Según el artículo 142 del Código Penal del Estado se establecen sanciones de uno a seis meses de prisión para quien provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, incluso si el delito no llega a ejecutarse.

Hasta el momento, el intérprete de corridos tumbados no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, días atrás, se disculpó con los fans y el gobierno estatal, alegando que se dejó llevar por la emoción.

“Con profundo respeto hacia las autoridades de Jalisco, ofrezco sinceras disculpas y reitero mi compromiso de componer canciones que hablen de amor y corazones rotos", escribió en un comunicado.

El cantante fue multado y vetado por las autoridades de Zapopan. Foto: Instagram.
El cantante fue multado y vetado por las autoridades de Zapopan. Foto: Instagram.

