Junior H se presentó ante las autoridades de Jalisco por las acusaciones de presunta apología al delito que enfrenta.

El cantante de corridos tumbados fue señalado por el gobierno de Zapopan, luego de que el pasado 28 de octubre, durante su presentación en las Fiestas de Octubre, interpretara el tema “El Azul” y en el que hace referencia al Cártel de Sinaloa; esto a pesar de los lineamientos que prohíben la reproducción de mensajes violentos.

Este lunes 12, el joven artista acudió al Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social de Jalisco, como parte del caso en su contra.

Fue la propia Fiscalía quien, a través de un video que publicó en redes sociales, mostró la llegada del cantante a sus instalaciones. Incluso, dejó ver el momento exacto en el que rindió su declaración ante los agentes.

Junto a las imágenes, explicaron que la comparecencia se desarrolló sin ningún tipo de incidentes y adelantaron que ya se abrió una carpeta de investigación en contra de Junios, además de que continuarán con las indagaciones para determinar si el caso será judicializado.

🚨 Cantante de corridos tumbados acude a la Fiscalía Estatal.



Según el artículo 142 del Código Penal del Estado se establecen sanciones de uno a seis meses de prisión para quien provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, incluso si el delito no llega a ejecutarse.

Hasta el momento, el intérprete de corridos tumbados no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, días atrás, se disculpó con los fans y el gobierno estatal, alegando que se dejó llevar por la emoción.

“Con profundo respeto hacia las autoridades de Jalisco, ofrezco sinceras disculpas y reitero mi compromiso de componer canciones que hablen de amor y corazones rotos", escribió en un comunicado.

