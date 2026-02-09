Más Información

Una historia de amor tras el Holocausto

Una historia de amor tras el Holocausto

Nuevas áreas de LACMA, con obra de artista mexicana

Nuevas áreas de LACMA, con obra de artista mexicana

“Al mundo lo cambia el arte y la universidad”: Gerardo Estrada, catedrático

“Al mundo lo cambia el arte y la universidad”: Gerardo Estrada, catedrático

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

La política del silencio, por Martín Solares

La política del silencio, por Martín Solares

causó euforia, tras su actuación en el ; la banda no sólo ha demostrado estar en contra de las políticas de Donald Trump, o muchas formas conservadoras que aún prevalecen en Estados Unidos, sino que su líder, Billie Joe Amstrong, usó una medalla de la que, por supuesto, no pasó desapercibida por sus fans mexicanos.

¿Devoto o no?, la realidad es que no queda muy claro, ya que no existen declaraciones -o alguna señal previa- que muestre si Billie Joe profesa la fe y cree en la Guadalupana.

Billie Joe Amstrong tocando con Green Day en el Super Bowl LX. Foto: AFP
Billie Joe Amstrong tocando con Green Day en el Super Bowl LX. Foto: AFP

Lo que es cierto es que hace 17 años, cuando la banda lazó su álbum "21st Century Breakdown", el músico contó en una entrevista con Bill Maher que había creciendo creyendo en Dios pero, más todavía, temiéndole, por la forma en que la religión era impuesta en su casa familiar.

Lee también:

"Tengo una clase de fetiche con la Biblia; yo fui criado con temor a Dios y creo que es algo que está arraigado a nosotros, que tenemos a Dios, creo que se trata de una historia sobre la ley el orden, sobre mantener a la gente servil", dijo en su momento.

Y si bien, se desconoce si Amstrong ha cambiado de parecer, la realidad es que el uso de la medalla ha causado revuelo, por lo que muchos creen que se pudo sdeber un homenaje al pueblo mexicano, Guadalupano por antonomasia, como un guiño al apoyo que extiende a aquellos migrantes de nuestro país que se han visto afectados por las políticas antimigratorias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica. Foto: Tomada de Instagram @andreaafloressc / AFP

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa Nos han calumniado hasta el cansancio. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL.

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa: "Nos han calumniado hasta el cansancio"

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos. Foto: (AP Photo/Carl Court, Pool)

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos

Justin Bieber y Hailey Bieber. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Hailey Bieber se luce en lencería en medio de la nieve y sorprende con fotografías

[Publicidad]