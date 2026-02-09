Green Day causó euforia, tras su actuación en el Super Bowl; la banda no sólo ha demostrado estar en contra de las políticas de Donald Trump, o muchas formas conservadoras que aún prevalecen en Estados Unidos, sino que su líder, Billie Joe Amstrong, usó una medalla de la Virgen de Guadalupe que, por supuesto, no pasó desapercibida por sus fans mexicanos.

¿Devoto o no?, la realidad es que no queda muy claro, ya que no existen declaraciones -o alguna señal previa- que muestre si Billie Joe profesa la fe y cree en la Guadalupana.

Billie Joe Amstrong tocando con Green Day en el Super Bowl LX. Foto: AFP

Lo que es cierto es que hace 17 años, cuando la banda lazó su álbum "21st Century Breakdown", el músico contó en una entrevista con Bill Maher que había creciendo creyendo en Dios pero, más todavía, temiéndole, por la forma en que la religión era impuesta en su casa familiar.

"Tengo una clase de fetiche con la Biblia; yo fui criado con temor a Dios y creo que es algo que está arraigado a nosotros, que tenemos a Dios, creo que se trata de una historia sobre la ley el orden, sobre mantener a la gente servil", dijo en su momento.

Y si bien, se desconoce si Amstrong ha cambiado de parecer, la realidad es que el uso de la medalla ha causado revuelo, por lo que muchos creen que se pudo sdeber un homenaje al pueblo mexicano, Guadalupano por antonomasia, como un guiño al apoyo que extiende a aquellos migrantes de nuestro país que se han visto afectados por las políticas antimigratorias.

melc