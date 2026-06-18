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Cuando Eduardo Zucchi leyó por primera vez la descripción de Saúl Duarte, el personaje que interpreta en "El renacer de Luna", de inmediato pensó en la vida de su abuelo, el compositor Roberto Cantoral.
El joven protagonista de la nueva telenovela de TelevisaUnivision, que estrena este lunes, interpreta a un cantautor que lucha por abrirse camino en la música, una coincidencia que le despertó recuerdos y emociones.
“Me llenó de mucha nostalgia porque mi abuelo Roberto Cantoral falleció cuando yo tenía 12 años. Sí tengo recuerdos con él, pero no pudimos compartir mucho”, cuenta a EL UNIVERSAL.
Eco familiar
Para el actor egresado de la Universidad de Fordham, en Nueva York, y de la Academia de Arte Dramático y Música de Londres (LAMDA), su personaje fue un medio para acercarse a su legado.
“Al haber sido mi abuelo un gran compositor y también cantante, pues me llenó de mucha nostalgia. Yo sentí que era el personaje para mí”, explica.
La telenovela exhibe los sacrificios y frustraciones detrás de esa vocación, algo que le permitió al actor imaginar algunos de los retos que vivió Cantoral.
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“Son personas sensibles, conectadas a la música, que se aferran a sus sueños, aunque la industria musical sea tan pesada como es.
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“Y la manera en que lo retrata la novela también nos deja ver lo difícil que es dedicarse a la música en este país”, dice.
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Además de ese vínculo familiar, Zucchi considera que su personaje puede conectar con los jóvenes por valores como la resiliencia.
“Él es como una pelota, mi mamá dice: entre más abajo te vean, tú tienes que saltar más para arriba”, relata el actor.
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