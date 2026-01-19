Alguien desempolvó una revista de farándula del 2016 y la subió a un grupo de chisme televisivo, con lo que reavivó una vieja historia: según la publicación, Ferka habría sido “la manzana de la discordia” entre Rossana Nájera y el actor Jorge Luis Vázquez, y aunque muchos no recordaban ese pasaje, bastó una foto para revivirlo.

El tema tomó más fuerza porque, años después, la propia Ferka enfrentó a la prensa por otra traición: los mensajes que descubrió entre Jorge Loza, su entonces pareja, y la influencer Isis Serrath. Aunque siguieron juntos algunos meses más, la relación acabó y el pasado volvió a perseguirla con etiquetas y comparaciones poco amables.

Lee también Kalimba abre la puerta de Testigos de Jehová y Mormones

Fernanda Castillo y Diana Bovio se unen a la moda circular

De la moda, lo que te acomoda… y a varias famosas ya les acomodó vaciar sus clósets con causa incluida. Tal es el caso de Fernanda Castillo, Diana Bovio y Paola Fernández, quienes se unieron a la llamada "moda circular" para ayudar a quienes más lo necesitan.

Este fin de semana, las actrices organizaron un bazar con algunas prendas de sus guardarropas y lo recaudado lo destinarán para apoyar a una niña en Gaza y a un niño mexicano que necesita una silla de ruedas. ¡Bien por ellas!.





Opciones cuando no se puede contratar al "Conejo Malo"

Bad Bunny sigue dando de qué hablar con su "Debí tirar más fotos tour", y es que, a través de redes sociales se hizo viral un hombre casi idéntico al reggaetonero. LaBORí, como se hace llamar este sujeto, se presenta como el “Doble internacional de Bad Bunny”.

Usuarios ya han compartido videos en los que el sujeto ha logrado confundir a los fans; mientras que el "doble", originario de Venezuela, ha aprovechado esta situación para darse a conocer y hasta publicó su número de contacto para quienes quieran contratar al "conejo malo" pero no cuenten con el dinero suficiente.

El cantante ya tiene quien lo supla en su tour mundial. Foto: EFE, Orlando Barría

Lee también Angélica Rivera regresa… pero ahora no sabe si lo está haciendo bien