Un yate en medio del mar, unas románticas vacaciones y una pareja enamorada son los protagonistas de "El equivocado", el nuevo videoclip de Ángela Aguilar, y en el que narra su historia de amor con Christian Nodal.

Y es que el yate es el mismo escenario en el que festejó -junto a Nodal- sus nueve meses de matrimonio, las vacaciones son los días que pasaron en la Isla del Espíritu Santo a modo de celebración y la pareja, por si no lo han adivinado, son los propios cantantes.

En el clip, Ángela da un pequeño vistazo a la intimidad de su relación, ya que todas las escenas que muestra son videos caseros que grabó junto a su amado y que, hasta hoy, no habían salido a la luz.

La pareja mostró algunos detalles de su vida juntos. Foto: Captura de pantalla.

Pero, el verdadero protagonista, tanto del video como de la canción es Christian, pues mientras las imágenes lo hacen ver como un esposo cariñoso, divertido, protector y perdidamente enamorado; Ángela lo confirma con la canción.

"El equivocado me llega con flores y para quererlo me sobran razones. Estando en sus brazos me siento segura, como me enamoran todas sus locuras", canta la hija de Pepe Aguilar al fondo.

A tan solo dos horas de haberse estrenado en YouTube, "El equivocado" ya supera las 149 mil reproducciones y ha dividido los comentarios de los usuarios.

Cabe destacar que la historia de esta pareja ha sido de todo, menos tranquila. Inició en la polémica, pues el intérprete de "Botella tras botella" acababa de dar por terminado su noviazgo con Cazzu, madre de su única hija, cuando gritó a los cuatro vientos su amor por Aguilar.

Desde entonces, han enfrentado fuertes críticas, rumores y toda clase de ataques; pero lejos de afectarlos, todo parece indicar que el escándalo los ha fortalecido.

¿Que dice la letra de "El equivocado"?

La canción es como una sutil respuesta a todos los que han puesto en duda la relación de esta parejita, y una carta de amor para Nodal.

Esta bien si me creen, pero si no también

muy mi vida y la de cada quien

Porque este amor no lo voy a esconder

Y así se fue dando, poquito a poquito

Nos fuimos queriendo, nada estaba escrito

Me dicen de todo y que tenga cuidado

Que me he enamorado del equivocado

El equivocado me llega con flores

Y para quererlo me sobran razones

Estando en sus brazos, me siento segura

Cómo me enamoran todas sus locuras

El equivocado es como ninguno

Y de mi corazón es el número uno

Y que ruede el mundo, no entienden lo nuestro

Digan lo que digan, él es el correcto

El equivocado a mi me quedó perfecto

