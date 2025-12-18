Este año llegó para demostrarle a Paola Montes de Oca que los sueños se cumplen incluso “Sin querer queriendo”. Y es que la joven de 28 años no viene de una familia de actores o productores, por lo que tuvo que buscar su propio camino y trabajar duro para lograr su sueño.

La actriz, que comenzó su carrera en teatro y actuación en la Universidad Anáhuac Campus Norte, fue uno de los rostros más vistos en el streaming gracias a su papel de María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, en la serie de HBO Max, Chespirito: Sin querer queriendo.

“Fue intenso, no dormí mucho (en la carrera) pero terminé de entender que esto era lo que quería hacer por el resto de mi vida y que sabía complicado porque no tenía los contactos suficientes ni personas que estuvieran tan cercanas a esto”, explica Paola en entrevista.

De acuerdo con Warner Bros., la biopic sobre Roberto Gómez Bolaños alcanzó una audiencia global de 300 millones de personas, superando a producciones previas como Como agua para chocolate y cuyo piloto latinoamericano se convirtió en lo más visto en la plataforma en su mercado local y en la región.

El camino hacia la bioserie que retrata la vida del escritor, productor y actor Roberto Gómez Bolaños comenzó gracias a un anuncio en Instagram de la directora de casting, Isabel Cortazár, quien buscaba a alguien similar a la legendaria María Antonieta de las Nieves.

“Me siento muy agradecida con la vida, con toda la gente y el equipo de Chespirito; con Isabel, con la misma María Antonieta de las Nieves por todo su apoyo y toda su generosidad para este proceso.

“(María Antonieta) Me dijo que estaba feliz, encantada, que yo era muy parecida a como era ella. Al escuchar eso yo me sentí realizada y feliz en la vida. Eso era lo que necesitaba, saber que a la gente le gustó, que lo sintió genuino y que María Antonieta también lo sintió genuino y verdadero”, resalta.

También en teatro

Su primer gran reconocimiento artístico no sólo se quedó en la televisión, ya que actualmente Paola forma parte del elenco de la obra CLUE: El juego de la sospecha, con la que se presenta en el Teatro centenario Coyoacán.

Estos proyectos harán para Paola una Navidad distinta junto a sus seres queridos, quienes se dicen felices de que ella lograra formalizar aquella pasión que inició cuando sólo tenía cinco años de edad.

“También para ellos es algo muy extraño. Me acuerdo que yo sabía perfecto que esto es lo que quería hacer toda mi vida, me siento orgullosa de haber seguido mi intuición, de haber perseguido hasta el cansancio lo que quería”.

Paola no olvida a la pequeña que una vez se imaginó siendo una actriz famosa como María Antonieta de las Nieves. Asegura que figuras como ella son las que le dan fuerza cuando por momentos piensa en flaquear y bajarse del barco.

“Esta es una carrera de resistencia y de valientes porque es muy complicada, pero si estás 100% seguro de que este es tu sueño vale la pena, porque tarde que temprano va a llegar una recompensa y la vida me lo ha probado”.