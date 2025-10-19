Más Información

La veterana telenovela General Hospital, transmitida desde 1963, fue la gran triunfadora de la 52 edición de los Premios Emmy Diurnos, celebrada en el Auditorio Cívico de Pasadena.

La producción de ABC se llevó siete galardones, entre ellos el de Mejor serie dramática, además de reconocimientos a Nancy Lee Grahn como Actriz y Jonathan Jackson como Actor de reparto. También obtuvo premios por su equipo de guionistas, dirección, diseño de vestuario y artista invitada (Alley Mills).

Drew Barrymore obtuvo el premio a Conductora de programa de entrevistas diurno por The Drew Barrymore Show, y el espacio Live with Kelly and Mark, conducido por Kelly Ripa y Mark Consuelos ganó como Programa de Entrevistas Diurno.

La ceremonia, conducida por Mario López, reunió a lo más destacado de la televisión diurna. Este año, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (NATAS) transmitió el evento por su propia web.

Entre otros ganadores, La vida secreta de los orangutanes, de Netflix hizo historia al otorgar a Sir David Attenborough, de 99 años, el título del ganador más longevo en la historia de los Emmy Diurnos.

ABC y Netflix lideraron la lista de ganadores con nueve premios cada uno, seguidos por CBS Media Ventures, con seis.

Además, se presentaron nuevas categorías, como Talento emergente en drama diurno, que ganó Lisa Yamada (The Bold and the Beautiful).

La periodista Deborah Norville, quien se jubiló de Inside Edition en mayo tras 30 años fue galardonada con el Premio a la Trayectoria

