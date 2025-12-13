Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Courteney Cox, el elenco de "Friends", se unieron para honrar la memoria de Matthew Perry, el actor que dio vida a Chandler Bing en la exitosa serie y que falleció en octubre de 2023, a los 54 años.

El homenaje se realizó de una manera especial: a través de la fundación de Perry se compartieron imágenes de los actores firmando obras de arte con fines benéficos.

“El elenco se ha asociado con @soundwaves_art y el artista Tim Wakefield para una colección de obras de arte muy especial para esta temporada navideña”, se lee en la descripción del proyecto.

Foto: instagram oficial.

Lee también: Médico acusado de vender ketamina a Matthew Perry es sentenciado a 30 meses de prisión

Las piezas fueron creadas a partir de las ondas sonoras del tema principal de "Friends", que el pintor transformó en diseños inspirados en cada uno de los personajes de la serie.

Las ganancias se destinarán a organizaciones benéficas elegidas por los propios actores, con el objetivo de que continúen su labor en la prevención y tratamiento de las adicciones.

Las impresiones firmadas, de edición limitada, tienen un precio de 600 dólares, mientras que las versiones sin firma se venden en 100 dólares, de acuerdo con el sitio Soundwaves Art Foundation.

Foto: instagram oficial.

La muerte de Matthew Perry

El actor fue hallado sin vida en su residencia de Los Ángeles, dentro de la bañera. Posteriormente, la oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles informó que la causa de muerte fue un accidente provocado por los efectos agudos de la ketamina, un anestésico de acción rápida que, en dosis altas, puede causar intoxicación y alucinaciones.

Lee también: Todo lo que tienes que saber antes de ver el documental "Matthew Perry: A Hollywood Tragedy"

Perry había hablado públicamente sobre el uso de ketamina como parte de su tratamiento contra la depresión. Sin embargo, en el mes previo a su fallecimiento se comprobó que existía un abuso de la sustancia.

El elenco de "Friends" intentó apoyar al actor en su lucha contra las adicciones y, tras su muerte, reconocieron que fue una batalla compleja, pese a haber hecho todo lo que estuvo en sus manos para ayudarlo.