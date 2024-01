El drama de los supervivientes de los Andes, entre lo más leído de la semana

El drama de los supervivientes de los Andes, como se considera a los 16 jóvenes que permanecieron 75 días en la nieve tras un accidente aéreo, fue puesto en tela de juicio en redes sociales. Esto con base en una declaración de Claudio Lucero, quien participó en las labores de rescate de ese diciembre de 1971, que fue dicha en 2017 pero revivida a causa del filme "La sociedad de la nieve". Lucero dijo en el programa chileno "Mentiras Verdaderas" que para él no eran héroes, sino que sólo perseguían la fama. “¿Por qué esperaron 72 días… 75 días para salir? Nunca se ha preguntado eso la gente”, cuestionó. El hombre argumentó que eso era imposible tomando en cuenta que a los 10 días del incidente supieron que había sido detenida su búsqueda y que, además, eran físicamente aptos para buscar ellos mismos su salvación.

Se acaba el sueño de Doña Clarita

Todo tiene caducidad, aún con el poder de la tv. Doña Clarita, exparticipante de MasterChef 2016, decidió cerrar su restaurante tras siete años de servicio en Xalapa, la capital veracruzana. Las razones, indicó, fueron netamente económicas. Pero estaba triste porque siempre soñó en que su negocio fuera tomado como referente turístico y punto obligado para comer, algo que finalmente no sucedió. Aclaró que no se retirará de todo de la cocina, pues seguirá participando en ferias alusivas, así como para eventos privados.

Muerte del hijo de Rick

Murió Adam Harrison, hijo de Rick, anfitrión del programa de paga “El precio de la historia”. A diferencia de su hermano Corey, Adam jamás apareció en la emisión en que se compran y venden objetos antiguos. De acuerdo con TMZ, el hombre de 39 años habría fallecido de una sobredosis. La familia pidió privacidad a los medios. Corey ha sido el único en hablar de los hechos en su red social, colgando una foto con su hermanos siendo niños y en una bañera, con la frase “Siempre te amaré bubba”.

La cara de Ryan Gosling

Algunos lo defendieron y otros lo atacaron. Ryan Gosling dejó de ser el actor serio de “La la land” y pasó a ser de lo más divertido en la semana., luego de su gesto de incredulidad y casi sin emoción, al ganar el Critics Choice Award con la canción “I’m just Ken”. Todo mundo daba por ganadora a Billie Eillich, incluso pareció que él mismo. Cuando la cámara lo enfocó para ver su reacción, la sorpresa se la llevaron todos. En redes sociales hubo quien dijo que no lo merecía, otros que su incredulidad era muestra de que no lo creía y quien apuntó que su seriedad era por humildad y respeto a los contrincantes.

Muere actor de "Son como niños"

Fue suicidio. El actor Alec Musser, de la cinta "Son como niños", se quitó la vida con una bala en el pecho, determinaron las autoridades estadounidenses. El histrión fue encontrado por su novia en el baño, ya inconsciente, por lo que pidió ayuda médica. La veracruzana Salma Hayek y Adam Sandler, dedicaron mensajes de aprecio al histrión, calificándolo como alguien amable y divertido.

