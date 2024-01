Critics Choice Awards: Reacción de Ryan Gosling al premio de "I'm Just Ken" como mejor canción se hace viral

Ken ya no será solo Ken, pues acaba de convertirse en el ganador a Mejor canción dentro de la gala de los Critics Choice Awards por el tema que Ryan Gosling interpreta dentro de la cinta "Barbie".

Esta noche y como parte de una velada que ha favorecido a la película protagonizada por Margot Robbie, "I'm just Ken" le arrebató la estatuilla a la gran favorita de la noche, "What was I made For?", de Billie Eillish, que también forma parte del soundtrack del filme.

Pero, el reconocimiento que ganó el tema escrito por Mark Ronson y Andrew Wyatt, se vio opacado por la singular reacción de Gosling, quien pareció no solo incrédulo a la noticia, sino que totalmente desconcertado al escuchar al ganador de esta categoría.





Congratulations to “Barbie,” winner of the #CriticsChoice Award for BEST SONG for “I’m Just Ken”⭐️ pic.twitter.com/f5t7xoW1hD — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 15, 2024

Lee también "Oppenheimer" gana a mejor película en los Critics Choice Awards y le vuelve a arrebatar el premio a "Barbie"

Todo ocurrió cuando la cámara decidió enfocar al actor, esperando que mostrara su emoción, pero lejos de hacer una sonrisa, dar un aplauso o brincar de alegría; demostró su confusión con un gesto que ya se hizo viral en las redes sociales.

Gosling no sólo lució incrédulo a tal noticia, sino que él mismo admitió que no esperaba ganar, o al menos eso es lo que aseguraron los usuarios que intentaron descifrar lo que dijo a algunos de sus compañeros.

Por supuesto que la cara de Ken dividió opiniones, pues mientras algunos se dijeron fieles creyentes de que estaba convencido de que su canción no merecía este premio, otros más afirmaron que solo fue una demostración de humildad; pero en lo que todos coincidieron fue en que se convirtió en el mejor momento de la noche.

"Es como cuando haces un deber a la maldita sea y resulta ser el mejor de la clase", "Ni él se la creía", "Claramente sabía que no debió ganar", "Reacción lógica de alguien sabe que no lo merecían", "No lo creyó hasta qué subieron los compositores", "Creo que todo el mundo hizo la misma cara", son algunos de los comentarios que se pueden leer.





¡INCRÉDULO! 😅 Esta fue la reacción de #RyanGosling al escuchar que su tema ‘I’m Just Ken’ de la banda sonora de #Barbie fue reconocido como la Mejor Canción Original de los #CriticsChoiceAwards 🎶pic.twitter.com/Rd9U55EN19 — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) January 15, 2024





Lo cierto, es que a pesar de las críticas, el tema ya supera las 100 millones de reproducciones en Spotify, aunque está muy por debajo de la compuesta por Billie Eillish, con 500 millones.

Lee también America Ferrera defiende la inclusión latina en los Critics Choice Awards: "Anhelaba ver a personas como yo en la pantalla"