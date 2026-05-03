Estadísticamente es poco probable que un productor de cine llegue dos veces seguidas con película a Cannes, festival que recibe cerca de mil propuestas anuales para su competencia. Pero, ¿qué decir entonces cuando uno mexicano ha estado siete veces en los últimos ocho años?

Julio Chavezmontes, quien ha estado detrás de El triángulo de la tristeza, nominada al Oscar 2023, es esa persona que ahora llegará al festival galo con la coproducción El deshielo.

La nueva cinta, dirigida por la chilena Manuela Martelli (1976), es un thriller psicológico ambientado en 1992, poco después de la dictadura, en un centro de esquí andino, en donde una pequeña de nueve años se hace amiga de una adolescente alemana, quien desaparece.

“Uno nunca sabe qué va a pasar con las películas, Cannes recibe muchas y es una lotería, sigue siendo estadísticamente difícil estar, no es que uno tenga derecho de piso; uno se siente honrado, igual que la primera vez”, apunta Chavezmontes.

El deshielo estará en la competencia de Una cierta mirada, sección dedicada al cine independiente y emergente del orbe. Chavezmontes, vía la compañía Piano, es el único mexicano detrás de cámara que estará buscando premio en el festival, que arranca el 12 de mayo.

El año 1992, donde se desarrolla la historia, fue importante para Chile porque estaban en plena transición a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet, se realizaron elecciones municipales, pero también hubo controversias políticas y algunos secuestros de gente importante.

“La película es una idea, una forma de contar la historia de Latinoamérica, pero desde cómo uno vive los momentos históricos de un país. Realmente es raro ver cómo absorbe la gente el shock y que no tiene nada que ver con quienes toman las decisiones políticas. Manuela lo hizo en 1976 (su anterior película) y ahora también”, abunda.

La más reciente producción de Chavezmontes, Nuestra tierra, se estrenó el mes pasado en cines mexicanos. Es la más reciente película de la realizadora argentina Lucrecia Martel (La ciénaga y Zama), quien tomó el caso de Javier Chocobar, el defensor comunitario que asesinaron frente a una cámara de video en 2009.

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