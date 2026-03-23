Aunque ha decidido mantener su vida familiar lo más privado posible, Jorge Salinas decidió hacer una excepción y presentar oficialmente a su hijo Santiago, fruto de su matrimonio con Fátima Boggio, ante la prensa durante la alfombra roja del musical "Matilda".

Entre confesión y confesión, Salinas también soltó que su gran sueño es lograr una foto con sus seis hijos, misión que no es nada sencilla pues casi todos se encuentran fuera de México. Los únicos que viven con él son los mellizos Máxima y Léon, a quienes tuvo con Elizabeth Álvarez. Eso sí, dejó claro que si hoy mantiene ese vínculo es, en gran parte, gracias a su esposa, y hasta admitió que a veces se siente en conflicto con el mundo… aunque es algo que ya está trabajando.

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Chumel Torres y Jaime Camil, compadres del alma

Quién diría que dos personas tan diferentes podrían sostener una estrecha amistad. Este es el caso de Jaime Camil y Chumel Torres, quienes desde hace años se mantienen en comunicación, se comparten proyectos por realizar y hasta critican el trabajo del otro.

Es por eso que, cuando Camil aceptó interpretar a la directora Tronchatoro en el musical "Matilda", el youtuber fue uno de los primeros en enterarse. Y ojo: el influencer no solo celebró la noticia, también guardó el secreto hasta que su amigo decidió hacerlo público. Porque sí, en esta amistad hay chisme… pero también lealtad.

Jaime Camil interpreta a Tronchatoro, en la obra, "Matilda el musical". Foto: Clasos/foto/Alfonso Manzano.

Las redes han hecho dudar a Memo Villegas

En tiempos donde cualquier video se vuelve “verdad absoluta”, Memo Villegas no se quedó callado. Y es que al actor, mejor conocido como “El Comandante harina”, le resulta increíble la cantidad de contenido que existe sobre la salud en redes… pero más aún que la gente lo crea sin cuestionarlo.

Lo más curioso es que ni él se salva de la duda, pues aseguró que ha visto rutinas de ejercicio que lo hacen pensar si las suyas están mal. Pero ha entendido que todo depende de qué tanto quieras creer, pues en ese mar de información hay cosas tan curiosas como qe el queso panela puede provocar cáncer, y aunque suene absurdo, hay quienes lo toman como un hecho. Para Villegas, la clave es simple: cuestionarlo todo… o seguir cayendo redonditos.

A partir del personaje Teniente Harina suma 29 proyectos entre series, películas y doblaje. Foto: Especial

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