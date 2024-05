El Capi Pérez debutará como papá: presume pancita de embarazo de su esposa Itzel Barro

El Capi Pérez y la influencer Itzel Barro están felices celebrando la noticia de que esperan a su primer hijo tras cuatro años de casados y luego de que el conductor de "Venga la alegría" superara una condición de salud que retrasó su paternidad.

Con una sonrisa de oreja a oreja, el Capi posteó la feliz noticia de su debut como padre y hasta compartió desde Las Vegas las primeras imágenes de la pancita de embarazo de su esposa, conocida en redes sociales como "Hola Enfermera".

El Capi y su ahora esposa se conocieron en Twitter, él quedó encantado con el humor que ella manejaba en sus mensajes, nunca pensó que quien estaba detrás de ellos fuera una mujer tan hermosa, el flechazo se dio y después le pidió matrimonio en la Feria de San Marcos.

El Capi Pérez e Itzel Barro debutarán como papás

Carlos Alberto Pérez Ibarra, nombre real del Capi, y su esposa Itzel Barro, dieron a conocer la noticia de la próxima llegada de su hijo desde París, contemplando la Torre Eiffel y utilizando una gorra para anunciar la feliz noticia.

"¿Qué creen?", escribió el conductor en su publicación del video musicalizado con el tema de The Beatles "Here Comes The Sun"; El Capi e Itzel se ponen una gorra que dice Dad (papá) y Mom (mamá) respectivamente mientras se abrazan.

Las felicitaciones de amigos y colegas como Cynthia Rodríguez, Kristal Silva, Mauricio Mancera y Ricardo Casares no podían faltar, quienes celebraron el anuncio.

"Estoy llorandooooooo, qué emoción amigos", escribió Cynthia Rodríguez, mientras que su esposo, el cantante Carlos Rivera externó: "¡Amigos, estamos demasiado felices por ustedes! ¡Dios los bendiga a los tres!".

La pareja asistirá a la pelea que tendrá esta noche el Canelo Áalvarez en Las Vegas, por lo que desde allá mostraron por primera vez cómo va la pancita de embarazo de Itzel.

La noticia llega después de que en marzo de 2022, el Capi Pérez se sometiera una cirugía tras ser diagnosticado con varicocele, un padecimiento que puede causar una disminución en la producción y calidad de los espermatozoides, lo que lleva a la infertilidad.

En 2023, el conductor habló abiertamente de la cirugía a la que se había sometido:

“Como saben me operé un testículo y tengo que ir a una clínica de maternidad a masturbarme para saber cuánto conteo tengo de espermatozoides. ¿Querían saber, no? ¿Les parece divertido el tema? Se los comparto”, dijo entonces.

