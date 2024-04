Capi Pérez: “Soy el ejemplo del esfuerzo”

No siempre fue así, pero hoy el Capi Pérez pasa por su gran momento laboral: ha conducido programas en Azteca, destacó como comediante en el reality LOL: Last One Laughing, con Eugenio Derbez, y ahora está por comenzar un nuevo reto: 100 mexicanos.

El conductor respeta la trayectoria de otras figuras, pero sabe que la suya puede ser representativa de lo que viven muchos mexicanos que se esfuerzan día con día y no dejan de creer en una meta, a pesar de los momentos complicados que esto conlleve.

“Soy un ejemplo de un mexicano que, como millones en este país, se rompe la madre trabajando y también lo da todo disfrutando la vida; es decir, así de intenso como trabajo, así de intenso me festejo a mí mismo”, reconoce en entrevista con EL UNIVERSAL.

El game show 100 mexicanos es la nueva versión del programa estadounidense Family Feud, que en su versión local condujeron durante mucho tiempo Marco Antonio Regil y Adrián Uribe en Televisa, y que por primera vez llega a Azteca en meses próximos.

En este show de concursos, las familias compiten entre sí respondiendo encuestas de cultura general, mostrando así la idiosincrasia, en este caso, de los mexicanos.

“A pesar de que estamos chambeando todo el perro día siempre hay espacio para una sonrisa, para echar carrilla a tu compañero, para divertirte”, considera El Capi, respecto a los connacionales.

“Cuando vemos circunstancias complicadas los mismos mexicanos sabemos sacar un chiste al respecto, eso también me da me da mucho orgullo, pero eso no quiere decir que seamos payasitos, sino que simplemente es en forma de crítica”, destaca.

Respecto a los comentarios que puedan surgir respecto a su trabajo, está tranquilo: “Obviamente surgirán comparaciones, pero intento no pensar en eso, sino divertirme”.

Llegó con 18 mil pesos

El Capi tomó su nombre artístico de sus iniciales: Carlos Alberto Pérez Ibarra. A sus 37 años, se ha convertido en uno de los conductores más vigentes en la tv, pues conduce un late night los domingos, La resolana, y forma parte del matutino Venga la alegría.

Pero no ha sido un camino tan sencillo, su primer acercamiento en el entretenimiento fue cuando participó en un casting en Aguascalientes, invitado por un amigo.

“Ya han pasado 15 años haciendo payasadas en la tv, empezando de manera local y hasta este momento”, dice.

Su idea de crecer lo llevó a migrar a la Ciudad de México, lo que le llevó a vender su camioneta y con sólo 18 mil pesos, buscar un lugar para trabajar en Azteca Ajusco.

Debido a su estilo peculiar como humorista, pudo entrar en distintos shows como El hormiguero, Deberían estar trabajando y hasta ha reporteado en Ventaneando.

Su humor por alguna razón cautiva a los jóvenes en la era de las redes sociales, algo que agradece: “Mucha gente me comenta: ‘tú estás en todos lados’, pues yo no me quejo, tengo que aprovechar”, asegura.

“Estoy en un momento en que me toca echarle ganas a lo que me pongan, yo sé que esta carrera no siempre va a ser así, pero ahorita es así para mí y ahorita así la estoy disfrutando; sí, es algo que cualquier mexicano entiende”.