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Juan Carlos Nava, mejor conocido como "El Borrego" Nava, de 57 años se recupera de una parálisis facial que sufrió mientras dormía, el comediante no ha tenido una buena racha de salud, pues además tuvo que combatir a u virus y hace poco fue hospitalizado de emergencia.

Así lo contó al programa "Hoy", donde detalló que fue previo a un show, que se durmió u amaneció con una parte del rostro paralizado.

"El día anterior a un show estaba en la habitación, me eché una siesta y al despertar , amanecí así", contó.

"El Borrego", quien suma 40 años como conductor, actor, locutor y productor, también compartió que por lo mismo de sus bajas defensas, le dio un herpes.

"Es un tipo de herpes que entra cuando te bajan las defensas, cuando hay estrés bajan las defensas, se llama virus oportunista".

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Por si lo anterior no fuera poco, estuvo hospitalizado de emergencia por piedras en el riñón (médicamente llamadas cálculos renales o litiasis renal), depósitos sólidos de minerales y sales ácidas que se agrupan en el interior de los riñones.

Dijo que está sometido a fisioterapias y tratamientos, y su doctor dice que se recuperará y todo estará bien, así que no ha parado de trabajar, pues en un par de semanas estará como director de escena de un nuevo proyecto.

Tampoco ha detenido sus shows de comedia, aunque confesó, le da pena traer el rostro así.

"Sobre todo a lo que nos dedicamos, a dar show de comedia y ahí así, se me cae la cara de vergüenza, es complicado pero hay que salir adelante", expresó.

"El Borrego" Nava es reconocido por ser el productor y conductor de "Guerra de Chistes" en Telehit, programa que marcó una etapa por su humor irreverente. También participó en la competencia de comedia "LOL", y ha participado en diversas telenovelas y películas, incluyendo títulos como "Señora Influencer" (2023) y el proyecto "Me Muero por Marilú" (2025).

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