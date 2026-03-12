Más Información

El mundo parece ir en retroceso al observar la manera de pensar y actuar de gobiernos y sociedades, al menos eso es lo que Emmanuel Horvilleur piensa al ver que guerras, migración y bombardeos son hechos ya cotidianos.

“Es un momento duro, parece que todo el mundo se hubiera transformado”, señala el intérprete que subirá al escenario del Vive Latino 2026 el próximo domingo interpretando temas de su álbum Mi año gótico, en una comparativa entre el contexto global y Ciudad Gótica, aquella que en los cómics era defendida por Batman..

Emmanuel no es un crítico improvisado de las injusticias en el mundo, pues, junto a Dante Spinetta, ya hablaba de corrupción en su primer álbum como Illya Kuryaki and the Valderramas en el año 1991.

“El mal es creer que una guerra arregla algo, levanto la bandera blanca, sin pecar de hippie, el amor es lo que nos salva, no los bombardeos de ciudades”, apunta.

Hablar abiertamente contra la guerra o las malas prácticas gubernamentales le ha pasado factura, ya que asegura, está mal visto alzar la voz, pues viene la censura.

“Lennon hablaba y marchaba contra eso en 1972, era lo que que una persona con sentido común hacía, ahora uno dice cosas como eso y a veces hasta censurado por eso”, remarca.

Por ahora, fuera del álbum Emmanuel está listo para su participación en el escenario Amazon del festival capitalino.

