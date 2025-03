Armie Hammer retomó su carrera actoral después de haber atravesado una polémica que casi la descarrila por completo, el protagonista de "Call Me By Your Name" dio mucho de qué hablar a principios de 2021 cuando se filtraron a través de una cuenta de Instagram anónima supuestos mensajes privados en los que detallaba perturbadoras fantasías sexuales, desde mutilaciones hasta canibalismo, a los que se sumaron testimonios en la misma línea de dos exparejas.

Ahora, en una charla con la actriz y directora de casting Danielle Druz hizo confesiones sobre cómo experimentó íntimamente con hombres, que se animó al ver lo complicado que eran las mujeres, y aunque en un inicio pensó que podría funcionar con un atractivo francés, después se dio cuenta de que no.

"Una vez me cansé de las mujeres y dije las mujeres son lo peor y con los gays es mucho más fácil todo. Por ello una vez me di la oportunidad y conocí a un francés guapo y dije esto puede funcionar. Pero un día besándonos sentía su barba y decía yo ahora 'agh, ahora entiendo que las mujeres les gusta cuando nos rasuramos'. Después lo abrazaba y su espalda ¡toda ancha, casi de mi tamaño!".

Hubo un momento íntimo en específico en el que Hammer descartó por completo a los hombres, y fue cuando entre él y el francés se besaron y no hubo excitación por parte de él.

"Un día besándonos no me provocaba nada físicamente y cuando intentó agarrarme allá abajo le dije no no no no, no vas a tocar mi pene flácido'. Ahí supe que eso no era para mí", explicó.

La polémica sexual de Armie Hammer

Tras estallar el escándalo que lo colocó ante muchos como "acosador", "abusador" y "caníbal", el actor declaró que todas las actividades sexuales fuera de su matrimonio con Elizabeth Chambers -que le pidió el divorcio después de 10 años y dos hijos en común- fueron "completamente consensuadas en el sentido en que fueron totalmente habladas, acordadas y mutuamente participatorias".

En febrero del 2023 admitió en una entrevista con Air Mail haber sido abusivo emocionalmente con sus exparejas, aunque negó haber cometido violación.

Alejado de los focos desde que estalló la polémica, el actor, que ha estado trabajando como vendedor en las Islas Caimán, donde creció, agregó que se ha sometido a tratamiento y que está agradecido por su "recuperación".

*Con información de EFE.

